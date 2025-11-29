Kiểm tra ứng dụng VNeID trước ngày 15/12 để tránh nguy cơ bị phạt tiền

Từ ngày 15/12, không thực hiện đúng quy định về khai báo tạm trú, tạm vắng có thể bị phạt tiền

Theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình - khi lực lượng công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, mỗi công dân cần phải xuất trình được thông tin cư trú của mình. Người dân có thể xuất trình thông tin bằng giấy tờ hoặc thông qua ứng dụng VNeID.

Nếu không cung cấp được thông tin khi kiểm tra, cá nhân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng. Trường hợp vi phạm là tổ chức thì mức phạt được áp dụng gấp đôi.

Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12. Do đó, công dân nên cập nhật thông tin cư trú trên VNeID trước ngày 15/12 để giúp dễ dàng xuất trình thông tin khi được yêu cầu.

Hướng dẫn đăng ký thường trú, tạm trú trên ứng dụng VNeID để xuất trình thông tin khi được yêu cầu

Để có thể đăng ký thông tin thường trú, tạm trú thông qua VNeID, người dùng sẽ phải cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Thông thường quá trình cập nhật sẽ được tiến hành tự động trên smartphone.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2. Công dân không thể tự đăng ký tài khoản định danh cấp độ 2, mà phải đến công an xã, phường mình sinh sống hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để đăng ký.

Sau khi đã đáp ứng đầy đủ 2 yêu cầu kể trên, bạn thực hiện theo các bước sau để thêm thông tin thường trú, tạm trú trên VNeID:

- Kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone. Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn "Thủ tục hành chính", sau đó chọn "Đăng ký tạm trú" hoặc "Đăng ký thường trú" tại danh sách hiện ra.

- Nhấn nút "Tạo mới yêu cầu" tại giao diện hiện ra, sau đó chọn "Bản thân" để đăng ký thông tin cho chính mình hoặc "Khai hộ" trong trường hợp cần đăng ký giúp người khác.

- Bước tiếp theo, bạn khai báo các thông tin tương ứng vào các khung trống (chỉ cần khai tại những mục có dấu chấm đỏ, những mục khác có thể bỏ qua). Sau khi đã khai báo thông tin đầy đủ, nhấn nút "Kiểm tra".

Tiếp theo, người dùng khai báo thông tin về nơi thường trú/tạm trú, sau đó nhấn nút "Tiếp tục”.

VNeID sẽ hiển thị lại thông tin người dùng đã khai báo và đăng ký để kiểm tra. Nếu các thông tin được khai là chính xác, bạn kéo xuống dưới, đánh dấu vào tùy chọn "Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình", sau đó nhấn nút "Gửi hồ sơ".

Hướng dẫn trình báo thông tin cư trú trên VNeID khi được yêu cầu

Để có thể kiểm tra thông tin cư trú thông qua ứng dụng VNeID, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử của bạn.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Ví giấy tờ” từ menu bên dưới, sau đó tìm và chọn “Thông tin cư trú” tại danh sách hiện ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “Thông tin cư trú” tại mục “Tiện ích yêu thích” ngay trên giao diện chính của VNeID.

Điền mật khẩu bảo vệ thông tin trên ứng dụng VNeID để tiếp tục.

- Sau khi nhập mật khẩu, thông tin cư trú của bạn sẽ được hiển thị, bao gồm nơi ở hiện tại, địa chỉ thường trú, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ… Bạn cũng có thể nhấn vào mục “Thành viên khác trong hộ gia đình” để xem thông tin về những người khác trong gia đình của bạn.

Nếu phát hiện thông tin không chính xác về cư trú, người dùng có thể liên hệ với công an địa phương nơi mình sinh sống để yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật lại thông tin.

Trong trường hợp được cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra thông tin cư trú, bạn có thể thực hiện theo các bước như trên để cung cấp thông tin thông qua ứng dụng VNeID.

Khi nào cần đăng ký "Thường trú" và "Tạm trú"?

Trong trường hợp không rõ nên chọn đăng ký "thường trú" hay "tạm trú", dưới đây là sự khác biệt giữa 2 khái niệm này để người dùng lựa chọn và đăng ký cho chính xác:

- Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú.

Công dân đăng ký thường trú khi có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình hoặc chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng được chủ hộ hoặc chủ sở hữu hợp pháp đó đồng ý cho phép đăng ký thường trú (chẳng hạn vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con cái ở với cha mẹ…).

- Tạm trú là nơi công dân sinh sống từ 30 ngày trở lên ngoài nơi thường trú của mình và đã được đăng ký tạm trú. Thời hạn đăng ký tạm trú tối đa là 2 năm và có thể được gia hạn nhiều lần.