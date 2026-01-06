Loạt trang Facebook triệu like "bay màu", cẩn thận bẫy lừa từ nỗi sợ

Nhiều Fanpage lớn biến mất khiến người dùng hoang mang (Ảnh minh hoạ: ST).

Kéo theo đó là làn sóng người dùng đổ xô xóa ảnh đại diện vì những lời đồn đoán về một đợt “truy quét” diện rộng từ Meta. Tuy nhiên, thực tế đằng sau hiện tượng này lại hoàn toàn khác.

Trong hai ngày qua, giao diện Facebook tại Việt Nam tràn ngập những trang cá nhân “trắng xóa” khi nhiều người đồng loạt gỡ bỏ ảnh đại diện hoặc thay bằng ảnh đen.

Tâm lý hoang mang xuất phát từ việc một số fanpage lớn bất ngờ không thể truy cập hoặc chủ động ẩn các thông tin nhận diện.

Từ đó, nhiều tin đồn thất thiệt nhanh chóng lan truyền, cho rằng thuật toán trí tuệ nhân tạo của Meta đang tiến hành đợt quét “nhận diện khuôn mặt”, khiến bất kỳ tài khoản nào sử dụng ảnh chính chủ đều có nguy cơ bị khóa vĩnh viễn.

Tuy nhiên, trao đổi về vấn đề này, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) khẳng định việc xóa ảnh đại diện để “chống hack” hay “trốn quét” là một quan niệm hoàn toàn sai lầm.

(Nguồn ảnh đồ hoạ: website Chống lừa đảo).

Thực tế, theo phân tích của các chuyên gia quản trị mạng xã hội và thông tin công bố từ chính Meta, hiện tượng nhiều fanpage lớn bất ngờ không còn hiển thị thường xuất phát từ một số nguyên nhân phổ biến.

Thứ nhất, trong một số trường hợp, quản trị viên chủ động tạm ẩn fanpage như một biện pháp giảm thiểu rủi ro, nhất là trong giai đoạn Facebook điều chỉnh hoặc tăng cường hệ thống rà soát tự động liên quan đến tiêu chuẩn cộng đồng. Việc tạm ẩn giúp fanpage tránh bị hệ thống đánh giá tiêu cực khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, theo khuyến nghị từ Trung tâm hỗ trợ dành cho doanh nghiệp của Meta.

Thứ hai, Meta thời gian qua liên tục siết chặt các chính sách liên quan đến bản quyền nội dung và hình ảnh, đặc biệt với những trang có lượng người theo dõi lớn. Theo các thông báo chính thức, fanpage bị hệ thống phát hiện vi phạm bản quyền hoặc tái sử dụng nội dung không được phép có thể bị hạn chế hiển thị hoặc gỡ bỏ ngay lập tức, không phụ thuộc vào việc trang có sử dụng ảnh đại diện hay không.

Theo Tiêu chuẩn cộng đồng do Meta công bố, nội dung và hành vi đăng tải trên các nền tảng như Facebook và Instagram được quản lý chặt chẽ; việc vi phạm có thể dẫn tới xóa nội dung hoặc hạn chế hoạt động của trang, kể cả với những fanpage quy mô lớn.

Trên trang trợ giúp chính thức, Facebook cũng cho biết quản trị viên có thể kiểm tra mục Page Status để nắm được liệu fanpage có đang bị hạn chế do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, bản quyền hoặc các chính sách khác hay không.

Ngoài ra, hướng dẫn về bản quyền của Facebook nhấn mạnh người dùng chỉ nên đăng tải những nội dung do mình tạo ra hoặc có quyền sử dụng hợp pháp nhằm tránh nguy cơ bị xử lý do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy vậy, điều đáng lo ngại là sự hoang mang của người dùng đang vô tình tạo điều kiện cho một số hình thức tội phạm mạng lợi dụng. Lợi dụng hiệu ứng đám đông, nhiều dịch vụ tự xưng “mở khóa trang” hay “bảo mật tài khoản” đã xuất hiện tràn lan trên các hội nhóm mạng xã hội.

Các chuyên gia cảnh báo đây thực chất là những chiếc bẫy nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc nguy hiểm hơn là đánh cắp quyền kiểm soát tài khoản khi nạn nhân cung cấp thông tin đăng nhập trong lúc mất cảnh giác.

Để bảo vệ tài sản số một cách khoa học thay vì chạy theo các trào lưu vô căn cứ, người dùng được khuyến nghị cần giữ sự tỉnh táo trước các tin đồn trên mạng xã hội.

Thay vì xóa ảnh đại diện, giải pháp cốt lõi vẫn là thiết lập các lớp bảo mật vững chắc như sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai lớp và tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ được gửi qua Messenger hoặc email, kể cả khi chúng được ngụy trang dưới dạng thông báo vi phạm từ hệ thống.

Việc hiểu đúng bản chất các đợt cập nhật chính sách và thuật toán từ các nền tảng xuyên biên giới không chỉ giúp người dùng bảo vệ tài khoản cá nhân, mà còn góp phần hạn chế sự lan truyền của những thông tin sai lệch đang gây nhiễu loạn môi trường mạng.