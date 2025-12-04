Cách xử lý trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNeID

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là một trong những ứng dụng phổ biến và quan trọng nhất trên smartphone của người dùng, chứa nhiều thông tin quan trọng có thể thay thế giấy tờ bản cứng như thẻ Căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế…

Nhiều người thường sử dụng tính năng sinh trắc học (vân tay, gương mặt) thay cho mật khẩu truyền thống để đăng nhập nhanh vào ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc bạn quên mật khẩu tài khoản VNeID và không thể đăng nhập vào VNeID trong trường hợp cài đặt lại ứng dụng trên smartphone hoặc chuyển qua smartphone mới.

Dưới đây là những giải pháp giúp bạn xử lý trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNeID.

Yêu cầu tạo lại mật khẩu VNeID bằng cách xác thực thông tin cá nhân

Thực hiện theo các bước dưới đây để yêu cầu cấp lại mật khẩu đăng nhập VNeID trực tiếp từ ứng dụng và nhận mã xác thực thông qua số điện thoại:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone. Từ giao diện đăng nhập, nhấn “Quên mật khẩu”.

Tại giao diện hiện ra tiếp theo, bạn điền mã số định danh cá nhân (số Căn cước công dân của bạn) và điền số điện thoại. Phía dưới chọn “Nhập thông tin xác thực”, sau đó nhấn nút “Gửi yêu cầu”.

- Bước tiếp theo, bạn điền các thông tin cá nhân vào khung tương ứng, bao gồm họ tên, ngày sinh, ngày cấp thẻ CCCD và nhấn nút “Tiếp tục”.

Nếu các thông tin bạn cung cấp là chính xác, một mã xác thực sẽ được gửi về số điện thoại bạn đã đăng ký. Nhập mã xác thực nhận được vào khung để xác nhận.

- Cuối cùng, ứng dụng VNeID sẽ cho phép người dùng tạo mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu. Nhấn nút “Xác nhận” để xác thực mật khẩu mới cho tài khoản VNeID.

Lưu ý: Người dùng phải tạo mật khẩu có độ dài từ 8 đến 20 ký tự; chứa cả chữ thường, chữ hoa và ký tự số; đồng thời có ít nhất một ký tự đặc biệt, bao gồm một trong các ký tự “! @ # $ ^ * ( ) _”.

Sau khi hoàn tất bước khởi tạo mật khẩu mới, bạn sẽ được chuyển trở lại giao diện đăng nhập của VNeID. Bây giờ, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào ứng dụng.

Yêu cầu cấp lại mật khẩu VNeID bằng cách quét thẻ Căn cước công dân có gắn chip

Ngoài cách thức kể trên, bạn có thể đề nghị cấp lại mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng cách quét thẻ Căn cước công dân thông qua giao thức NFC trên smartphone. Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone. Từ giao diện đăng nhập, nhấn “Quên mật khẩu”.

Tại giao diện hiện ra tiếp theo, bạn điền mã số định danh cá nhân (số Căn cước công dân của bạn) và điền số điện thoại như đã hướng dẫn ở trên, nhưng phía dưới chọn “Xác thực NFC bằng thẻ Căn cước/CCCD”, sau đó nhấn nút “Gửi yêu cầu”.

Để thực hiện bước xác thực bằng thẻ CCCD gắn chip, smartphone của bạn phải hỗ trợ giao thức NFC. Hiện tại hầu hết smartphone ngày nay đều đã hỗ trợ kết nối NFC.

Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để kiểm tra xem smartphone của mình có hỗ trợ NFC hay không và cách thức đặt thẻ CCCD đúng vị trí đọc NFC trên smartphone.

Video hướng dẫn cách đọc thẻ CCCD thông qua giao thức NFC (Video: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư).

Sau khi hoàn tất bước xác thực bằng thẻ CCCD, một mã xác thực sẽ được gửi về số điện thoại của người dùng. Bạn nhập mã xác thực này và bắt đầu khởi tạo mật khẩu mới cho tài khoản VNeID của mình để có thể đăng nhập vào ứng dụng.