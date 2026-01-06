CES 2026: Intel ra mắt chip giúp laptop hoạt động 27 tiếng liên tục

Dòng chip mới của Intel hứa hẹn mang lại thời lượng pin lên đến hơn 27 giờ liên tục cho laptop (Ảnh minh họa: AI).

Triển lãm công nghệ CES 2026 đang diễn ra tại Las Vegas (Mỹ). Tại sự kiện này, Intel giới thiệu dòng vi xử lý Core Ultra Series 3, hướng tới các máy tính hỗ trợ xử lý AI.

Theo công bố từ hãng, đây là thế hệ chip đầu tiên của Intel được sản xuất trên tiến trình Intel 18A. Trọng tâm thiết kế của Core Ultra Series 3 là cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng, đồng thời mở rộng khả năng xử lý các tác vụ liên quan đến AI và đồ họa.

Dòng sản phẩm mới bổ sung hai biến thể Core Ultra X9 và X7, tích hợp đồ họa Intel Arc. Cả hai được trang bị 16 lõi xử lý trung tâm, 12 lõi đồ họa và bộ xử lý thần kinh (NPU) đạt mức tính toán tối đa 50 TOPS, phục vụ các tác vụ AI cục bộ.

Theo số liệu do Intel công bố, hiệu suất tổng thể của hai mẫu chip này tăng khoảng 60% so với thế hệ trước, trong khi hiệu năng chơi game được cải thiện tới 70%. Thời lượng pin trên các thiết bị sử dụng Core Ultra X9 và X7 có thể đạt tối đa 27 giờ, tùy cấu hình và điều kiện sử dụng.

Ngoài hai phiên bản trên, Core Ultra Series 3 còn bao gồm Core Ultra 9 với 16 lõi xử lý trung tâm, Core Ultra 7 với tùy chọn 8 hoặc 16 lõi, và Core Ultra 5 với 8 hoặc 12 lõi xử lý trung tâm. Trong đó, Core Ultra 5 được định vị cho phân khúc laptop phổ thông, hướng tới hiệu năng ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Các mẫu laptop đầu tiên sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 dự kiến sẽ được bán ra từ ngày 27/1.