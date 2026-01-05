Safari có thật sự an toàn như nhiều người vẫn nghĩ?

Theo đó, một số tùy chọn mặc định liên quan đến vị trí, theo dõi trang web và tự động điền thông tin cá nhân trên Safari có thể trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ bảo mật dữ liệu.

Nếu không được kiểm tra và điều chỉnh, các trang web vẫn có khả năng thu thập thông tin người dùng mà họ không hề hay biết.

Bên cạnh đó, các cảnh báo về kết nối không an toàn, trang web lừa đảo hay cửa sổ bật lên, dù đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rủi ro khi truy cập Internet, thường bị bỏ qua trong quá trình cài đặt ban đầu.

Video hướng dẫn chi tiết chỉ ra những cài đặt cần xem lại trên Safari, giúp người dùng iPhone kiểm soát tốt hơn quyền riêng tư và giảm nguy cơ bị theo dõi khi lướt web hàng ngày.