Cách quản lý xe đứng tên, kiểm tra phạt nguội giao thông bằng VNeTraffic

Ứng dụng VNeTraffic là gì?

VNeTraffic (Ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam) được phát triển bởi Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), trực thuộc Bộ Công an, theo ủy quyền của Cục cảnh sát giao thông (CSGT).

Ứng dụng VNeTraffic là kênh giao tiếp quan trọng giữa người dân và lực lượng CSGT, cung cấp thông tin về giao thông, giúp người dân gửi các phản ánh, thông tin thu thập về tình hình giao thông cũng như tố giác, phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, tra cứu phạt nguội…

Nếu người dân bị mắc các lỗi phạt nguội cũng sẽ nhận được thông báo được gửi thông qua ứng dụng VNeTraffic, nếu dữ liệu được cập nhật.

Người dân có thể sử dụng VNeTraffic để quản lý các phương tiện đang đứng tên và tra cứu các lỗi phạt nguội giao thông mắc phải (Ảnh: Nhật Minh).

VNeTraffic được phát triển dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về giao thông, phục vụ cung cấp các thông tin giao thông cũng như các tiện ích giao thông cho người dân, hướng đến chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân.

VNeTraffic hiện có cả phiên bản dành cho smartphone chạy Android lẫn iOS. Người dùng Android có thể tải ứng dụng tại đây và người dùng iOS tải ứng dụng tại đây.

Hướng dẫn đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic

Sau khi cài đặt và kích hoạt ứng dụng trên smartphone, người dùng điền mã CCCD cá nhân và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng. VNeTraffic cũng trang bị tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (liên kết với ứng dụng VNeID) trên smartphone.

Để đăng nhập nhanh vào ứng dụng VNeTraffic bằng tài khoản VNeID, bạn nhấn nút “Tài khoản định danh điện tử” trên giao diện chính, lập tức ứng dụng VNeID trên smartphone sẽ được kích hoạt.

Tại đây, bạn đăng nhập vào ứng dụng VNeID, sau đó đánh dấu vào tùy chọn “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên); Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”, sau đó nhấn nút “Xác nhận chia sẻ”, cuối cùng điền mã PIN bảo mật của ứng dụng VNeID để xác nhận.

Như vậy, bạn đã hoàn tất các bước đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic bằng tài khoản VNeID.

Lưu ý: Để sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào tài khoản VNeTraffic, người dùng cần phải có tài khoản định danh mức 2. Để đăng ký tài khoản định danh mức 2, bạn mang thẻ CCCD đến cơ quan công an nơi địa phương mình sinh sống và yêu cầu kích hoạt tài khoản định danh mức 2.

Hướng dẫn dùng VNeTraffic quản lý các phương tiện đang đứng tên

Để kiểm tra bản thân có bao nhiêu phương tiện đang đứng tên (bao gồm cả ô tô lẫn xe máy), từ giao diện chính của ứng dụng VNeTraffic, bạn nhấn vào mục “Quản lý phương tiện”, điền mã PIN bảo mật của VNeTraffic vào ứng dụng, lập tức danh sách các phương tiện do bạn đứng tên sẽ được liệt kê đầy đủ.

Trong trường hợp trên ứng dụng VNeTraffic vẫn hiển thị thông tin các phương tiện cũ mà bạn không còn sở hữu, đã được bán từ lâu cho người khác, nhưng không thể tìm được chủ sở hữu hiện tại để tiến hành sang tên theo quy định của pháp luật, bạn cần tới trụ sở công an địa phương nơi mình sinh sống để khai báo việc không còn quyền sở hữu, từ đó chấm dứt các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Khi đến cơ quan công an, chủ xe cần nộp tờ khai thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe, ghi rõ thông tin về xe và giấy đăng ký, lý do thu hồi hoặc mất giấy tờ, kèm các giấy tờ chứng minh việc chuyển quyền sở hữu (nếu có). Nếu không còn các giấy tờ như trên, cần ghi rõ lý do trong tờ khai.

Trong vòng 30 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nếu không có tranh chấp hoặc khiếu kiện, chủ xe cũ sẽ được cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe trong thời hạn 2 ngày làm việc. Giấy này chính là văn bản xác nhận chủ xe không còn quyền sở hữu với chiếc xe cũng như các nghĩa vụ pháp lý có liên quan.

Hướng dẫn sử dụng VNeTraffic để tra cứu phạt nguội phương tiện giao thông

Các thông tin về phạt nguội phương tiện sẽ được Cục cảnh sát Giao thông cập nhật vào dữ liệu của VNeTraffic.

Để dùng ứng dụng VNeTraffic tra cứu thông tin phạt nguội phương tiện của mình, người dùng nhấn vào nút "Tra cứu vi phạm" trên giao diện chính của ứng dụng, sau đó chọn loại phương tiện (Ô tô hoặc xe máy), điền biển số của phương tiện cần kiểm tra vào khung trống và nhấn nút "Kiểm tra".

Lưu ý: bạn điền biển số xe theo dạng liền mạch, không điền thêm dấu "." hay dấu "-" vào thông tin biển số.

Trong trường hợp kết quả kiểm tra trả về thông tin "Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện có biển số…", nghĩa là phương tiện bạn kiểm tra chưa có lỗi phạt nguội nào.

Ngược lại, trường hợp phương tiện đã bị mắc lỗi phạt nguội, giao diện VNeTraffic sẽ hiển thị thông tin chi tiết về lỗi, địa điểm mắc lỗi, tình trạng lỗi (đã xử lý hay chưa)…

Người dùng nên thường xuyên sử dụng VNeTraffic để kiểm tra lỗi phạt nguội của phương tiện mình đang sử dụng để nộp phạt và xử lý kịp thời, tránh bị phạt do nộp phạt chậm cũng như tránh trường hợp bị dồn lỗi phạt nguội khiến số tiền xử phạt tăng mạnh.