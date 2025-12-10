Hướng dẫn khai báo cư trú cho trẻ em trên VNeID để tránh bị xử phạt

Cha, mẹ, người giám hộ sẽ bị phạt hành chính nếu chậm đăng ký thường trú cho trẻ em

Theo Luật Hộ tịch 2014, cha hoặc mẹ phải đăng ký khai sinh cho trẻ trong 60 ngày sau khi sinh. Nếu cha mẹ không thể thực hiện, ông bà hoặc người thân có thể thay thế. Dù đăng ký muộn hơn 60 ngày không bị phạt, nhưng cơ quan chức năng khuyến cáo nên làm sớm.

Tuy nhiên, theo Nghị định 154/2024, trong vòng 60 ngày kể từ khi trẻ được đăng ký khai sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ phải làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo thông tin cư trú cho trẻ. Nếu cha mẹ có nơi thường trú khác với nơi đang sống, trẻ được đăng ký thường trú theo nơi thường trú của cha hoặc mẹ.

Theo Nghị định 144/2021, việc chậm đăng ký thường trú cho người chưa thành niên sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Như vậy, nếu quá 60 ngày kể từ ngày trẻ được khai sinh mà cha mẹ hoặc người giám hộ chưa đăng ký thường trú cho trẻ, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

Cách kiểm tra thông tin thường trú của trẻ trên VNeID

Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước dưới đây để kiểm tra xem trẻ chưa thành niên trong gia đình đã được đăng ký thường trú chưa thông qua ứng dụng VNeID:

- Đầu tiên, kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Ví giấy tờ” tại menu bên dưới, sau đó tìm và chọn “Thông tin cư trú” tại danh sách hiện ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “Thông tin cư trú” tại mục “Tiện ích yêu thích” ngay trên giao diện chính của VNeID.

Điền mật khẩu bảo vệ thông tin trên ứng dụng VNeID để tiếp tục.

- Sau khi nhập mật khẩu, thông tin cư trú của bạn sẽ được hiển thị, bao gồm nơi ở hiện tại, địa chỉ thường trú, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ…

Tại giao diện này, bạn nhấn vào mục “Thành viên khác trong hộ gia đình” để xem thông tin về những người khác trong gia đình của bạn.

Nếu VNeID hiển thị đầy đủ thông tin của các thành viên trong gia đình, bao gồm cả trẻ mới sinh (đã làm giấy khai sinh) hoặc trẻ chưa thành niên, nghĩa là bạn đã đăng ký thành công thông tin cư trú cho trẻ và không cần phải làm gì thêm.

Hướng dẫn đăng ký thông tin cư trú cho trẻ mới sinh hoặc trẻ chưa thành niên

Trong trường hợp thông tin của trẻ em mới sinh hoặc trẻ chưa thành niên trong gia đình không hiển thị tại mục “Thông tin cư trú” trên ứng dụng VNeID, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để đăng ký thông tin cư trú cho trẻ:

- Kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone. Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn "Thủ tục hành chính", sau đó chọn "Đăng ký thường trú" tại danh sách hiện ra.

- Nhấn nút "Tạo mới yêu cầu" tại giao diện hiện ra, sau đó "Khai hộ" để đăng ký thông tin thường trú cho trẻ.

- Bước tiếp theo, bạn khai báo các thông tin cá nhân của trẻ vào các khung trống và nhấn nút "Kiểm tra". Người dùng khai báo thêm thông tin về nơi thường trú/tạm trú, sau đó nhấn nút "Tiếp tục”.

Lưu ý: tại mục khai thông tin sẽ có phần “Số định danh cá nhân”, bạn có thể xem thông tin số định danh cá nhân được in trên giấy khai sinh của trẻ.

Dãy số định danh cá nhân được in trên giấy khai sinh của trẻ em (Ảnh: TVPL).

Sau khi đã khai báo đầy đủ (bao gồm cả số định danh cá nhân của trẻ), VNeID sẽ hiển thị lại thông tin người dùng đã khai báo để kiểm tra. Nếu các thông tin này đã chuẩn xác, bạn kéo xuống dưới, đánh dấu vào tùy chọn "Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình", sau đó nhấn nút "Gửi hồ sơ".

Sau khi hồ sơ được gửi đi với đầy đủ thông tin hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ mất khoảng từ 2 đến 7 ngày làm việc để xác nhận thông tin, xử lý hồ sơ và cập nhật thông tin cư trú của trẻ em vào tài khoản VNeID chủ hộ.

Ngoài cách đăng ký thông tin cư trú cho trẻ em thông qua VNeID, trong quá trình đăng ký khai sinh cho trẻ em (bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan công an), người dân cũng có thể yêu cầu đăng ký thường trú cho trẻ theo thông tin thường trú của cha, mẹ, người giám hộ.