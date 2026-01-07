Ngăn chặn kịp thời một giao dịch chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 9h30 ngày 5/1, Ngân hàng LPBank chi nhánh Hoành Bồ phối hợp Công an phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật.

Thời điểm trên, bà N.T.K. (SN 1959, trú phường Việt Hưng, Quảng Ninh) đến ngân hàng làm thủ tục chuyển số tiền lớn với tâm lý lo lắng, biểu hiện bất thường. Khi được hỏi, bà không nêu rõ mục đích chuyển tiền và thông tin người nhận.

Bà K. được cán bộ ngân hàng và công an phường trợ giúp thoát vụ lừa đảo qua mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, nhân viên ngân hàng đã chủ động trì hoãn giao dịch và thông báo cho Công an phường Hoành Bồ đến phối hợp xác minh.

Làm việc với lực lượng chức năng, bà K. cho biết nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Cục C04, Bộ Công an. Người này đe dọa bà liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển 160 triệu đồng để “kiểm tra tài chính”.

Sau khi được công an và nhân viên ngân hàng phân tích rõ thủ đoạn lừa đảo, bà K. đã bình tĩnh lại, nhận ra sự việc và dừng giao dịch, qua đó bảo toàn số tiền 160 triệu đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại. Các cơ quan chức năng chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở, không yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào.