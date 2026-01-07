Jimmii Nguyễn nói về du ca: "Đó là hành trình trở về trọn vẹn nhất của tôi"

Dịp đầu năm, ca sĩ Jimmii Nguyễn đã có đêm nhạc thăng hoa cùng hai nghệ sĩ khách mời là Khắc Hưng và Trương Lê Sơn tại Đà Lạt. Những tiết mục bất ngờ, đầy cảm xúc đã níu giữ khán giả ngồi lại đến phút cuối cùng, mặc cho trời lạnh dưới 10 độ.

Đêm du ca với chủ đề “Cay” mang đến 25 tiết mục, đưa khán giả vào miền ký ức của những bản tình ca bất hủ Jimmii Nguyễn. Các tác phẩm được khoác áo mới, thông qua phần trình diễn với nghệ sĩ khách mời.

Nghệ sĩ Trương Lê Sơn xúc động chia sẻ: “Đối với tôi, âm nhạc của anh Jimmii Nguyễn có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ bởi số lượng sáng tác hay độ hot tác phẩm mà còn để lại dấu ấn sâu sắc cho cả một thế hệ".

Ca sĩ Jimmii Nguyễn và nhạc sĩ Trương Lê Sơn (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, Jimmii Nguyễn đã tổ chức thành công đêm diễn đầu tiên mang tên “Trần - Nguyễn du ca” tại Vườn Nhà hát Lớn Hà Nội với sự kết hợp của nhạc sĩ Trần Tiến. Hai sân khấu tiếp theo tại bờ biển Cửa Lò (Nghệ An) và rừng thông Đại Lải (Vĩnh Phúc cũ) tiếp tục hành trình mang âm nhạc gắn kết con người với đất trời.

Nam ca sĩ cho biết, anh chọn Đà Lạt làm địa điểm khép lại chuyến du ca đầu tiên bởi đây là mảnh đất nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật của anh từ thời trẻ. Jimmii Nguyễn cũng trích một phần doanh thu bán vé để làm công tác thiện nguyện, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Jimmii Nguyễn hạnh phúc trong hành trình du ca (Ảnh: Ban tổ chức).

Jimmii Nguyễn chia sẻ, khán giả sau mỗi đêm du ca đều gửi tin nhắn và các lá thư về cho anh, bày tỏ mong muốn được xem anh biểu diễn những bài hát mà họ đã yêu mến từ lâu thông qua băng cassette hay CD thời trước. Do đó, mỗi đêm du ca của anh không thể thiếu những bản tình ca được yêu mến như Hoa bằng lăng, Mưa tuyết, Khói thuốc đợi chờ…

Trên sân khấu, Jimmii Nguyễn không đơn thuần là người hát mà còn là người kể chuyện, dẫn dắt người nghe đi qua từng vùng ký ức, từng mạch nguồn cảm xúc. Chính vì thế, nam ca sĩ khẳng định, hành trình du ca cũng chính là hành trình trở về bản ngã trọn vẹn nhất của anh.