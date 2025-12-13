Hướng dẫn cách đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn ngay tại nhà

Giấy phép lái xe hết hạn trong bao lâu thì cần phải thi lại?

Giấy phép lái xe (GPLX) ô tô hạng B và C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp, trong khi đó giấy phép lái xe ô tô các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Các loại giấy phép lái xe mô tô hai bánh và ba bánh (hạng A1, A và B1) không có thời hạn nên không cần cấp và đổi mới.

Trước năm 2025, chủ sở hữu GPLX ô tô sẽ có 3 tháng kể từ ngày hết hạn để đăng ký đổi GPLX mới. Trong trường hợp quá 3 tháng đến dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn, chủ GPLX sẽ phải thi lại lý thuyết. Nếu để quá hạn 1 năm sẽ phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 34 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT, từ năm 2025, người có GPLX ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE nếu để GPLX quá hạn dưới 1 năm (kể cả chỉ 1 ngày) sẽ phải thi lại lý thuyết; nếu quá hạn từ 1 năm trở lên sẽ phải thi lại cả lý thuyết lẫn thực hành.

Người dân nên chủ động đổi sớm GPLX ô tô của mình để tránh trường hợp phải thi lại do bằng lái hết hạn. Quá trình đổi GPLX ô tô có thể thực hiện hoàn toàn thông qua mạng Internet, giúp việc đổi mới bằng lái được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Cần chuẩn bị những gì để đổi GPLX ô tô qua mạng Internet?

Để đổi GPLX ô tô trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Tài khoản định danh điện tử VNeID cấp độ 2. Công dân không thể tự đăng ký tài khoản VNeID cấp độ 2, mà phải đến cơ quan công an xã, phường nơi mình đang sinh sống hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để đăng ký.

- 2 ảnh chụp chân dung, bao gồm một ảnh chụp nền trắng (cỡ 4x6) để dán lên giấy khám sức khỏe và một ảnh chụp nền xanh (cỡ 3x4) để nộp khi khai báo hồ sơ đổi GPLX. Ảnh chân dung phải chụp thẳng mặt và nên tháo kính.

Bạn có thể sử dụng điện thoại để chụp ảnh và dùng các ứng dụng để chỉnh sửa kích thước ảnh cho phù hợp.

- Bạn cần phải tìm những bệnh viện, phòng khám tại nơi mình cư trú đã liên thông được dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia để khám sức khỏe. Bạn có thể tìm kiếm địa chỉ của những phòng khám này thông qua Google.

Trong trường hợp cơ sở y tế chưa được liên thông dữ liệu điện tử của ngành y tế, người dân mang kết quả khám sức khỏe ra UBND xã, phường để chứng thực điện tử, lấy file đã chứng thực điện tử để thực hiện nộp hồ sơ cấp đổi GPLX.

- Ảnh chụp 2 mặt căn cước công dân và giấy phép lái xe.

Các bước thực hiện thủ tục đổi GPLX ô tô qua mạng Internet

Để đổi GPLX sắp hết hạn ngay tại nhà, bạn đọc thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Cảnh sát Giao thông tại đây.

- Nhấn nút "Cấp đổi giấy phép lái xe" tại giao diện trang web hiện ra.

- Bạn có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc tài khoản cổng dịch vụ công để đăng nhập vào hệ thống. Đối với người dùng cá nhân, bạn chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân.

- Tại trang web đăng nhập, bạn điền số căn cước công dân và mật khẩu dùng để đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone.

Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập vào tài khoản VNeID, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để yêu cầu tạo mật khẩu mới, hoặc bạn kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone, đăng nhập tài khoản bằng sinh trắc học (vân tay hoặc gương mặt, nếu đã kích hoạt tính năng này từ trước).

Từ giao diện của ứng dụng VNeID, bạn nhấn vào biểu tượng quét mã, sau đó quét mã QR có trên giao diện trang web dịch vụ công để đăng nhập vào tài khoản VNeID trên trang web. Nhấn nút "Xác nhận" từ hộp thoại hiện ra và điền mã PIN bảo mật trên ứng dụng VNeID.

- Sau khi hoàn tất bước đăng nhập vào trang web dịch vụ công của Cục Cảnh sát Giao thông, giao diện trang web sẽ hiển thị các trường thông tin để yêu cầu người dùng khai báo. Bạn tiến hành khai báo các thông tin cá nhân vào khung tương ứng.

Tại mục "Cơ quan tiếp nhận", bạn chọn Phòng Cảnh sát Giao thông nơi mình đang cư trú. Tại mục “Lý do cấp đổi”, bạn chọn “GPLX đến hạn đổi”.

Tại phần "Thông tin người lái xe" ở bên dưới, bạn chỉ việc nhập số GPLX vào khung trống và nhấn nút "Tra cứu", thông tin cá nhân sẽ tự động được điền vào các khung tương ứng. Bạn có thể xem số GPLX in trên bằng lái hoặc trên ứng dụng VNeID (nếu đã tích hợp GPLX vào ứng dụng).

Tại mục “Thông tin chuyển hạng GPLX mới”, bạn chọn “GPLX hạng C1” hoặc “GPLX hạng B” (sự khác biệt về 2 loại giấy phép lái xe này sẽ được đề cập ở dưới).

Tiếp theo, bạn khai báo “Nơi thường trú” (theo đơn vị hành chính mới sau khi đã sáp nhập).

Tại mục "Thông tin sức khỏe người lái xe", bạn nhập mã giấy khám sức khỏe điện tử và nhấn nút "Tra cứu", thông tin hồ sơ sẽ tự động được cập nhật mà không cần phải đính kèm bản scan giấy khám sức khỏe.

Trong trường hợp không có giấy khám sức khỏe điện tử, bạn cần phải scan giấy khám sức khỏe đã được chứng thực điện tử tại UBND Xã/Phường trên Cổng DVCQG.

Tiếp theo, bạn đính kèm ảnh chụp chân dung (nền xanh, cỡ 3x4), ảnh chụp 2 mặt GPLX và CCCD, đánh dấu cam kết thông tin khai báo là chính xác và nhấn nút "Tiếp tục".

Lưu ý: sau khi upload ảnh chân dung cần phải chờ cho hệ thống hiện ra thông báo "Thành công". Trong trường hợp ảnh chân dung không đạt, hệ thống sẽ hiển thị các cảnh báo để người dùng chụp lại ảnh cho phù hợp.

Tên file ảnh đính kèm gửi lên trang web phải ngắn hơn 20 ký tự, do vậy bạn cần phải đổi tên file ảnh đủ ngắn trước khi đính kèm lên hệ thống.

- Tại bước tiếp theo, bạn chọn "Nhận kết quả tại nhà" và điền đầy đủ thông tin người nhận để bưu điện gửi GPLX mới về tận địa chỉ đã khai báo.

Cuối cùng nhấn nút "Nộp hồ sơ".

- Nếu hồ sơ hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo "Nộp hồ sơ thành công". Bạn có thể nhấn vào nút "Xem hồ sơ của tôi" trên giao diện trang web để kiểm tra tình trạng xử lý của hồ sơ.

- Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được email và tin nhắn yêu cầu thanh toán lệ phí cấp đổi GPLX. Người dùng tiến hành thanh toán lệ phí chậm nhất 3 ngày sau khi đã nộp hồ sơ thành công.

- Quá trình xử lý hồ sơ sẽ được cập nhật và gửi thông báo đến email đã khai báo của bạn. Thường phải mất từ 7 đến 10 ngày, người dân sẽ nhận được GPLX được cấp mới.

Sự khác biệt giữa Giấy phép lái xe hạng C1 và hạng B

Như trên đã đề cập, trong quá trình đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn, bạn sẽ phải chọn giữa “GPLX hạng C1” hoặc “GPLX hạng B”.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1, quy định 15 loại giấy phép lái xe, trong đó gộp bằng lái ô tô B1 và B2 thành B. Tài xế đang sở hữu bằng hạng B1, B2 (cũ) có thể đổi sang bằng hạng B hoặc C1 (mới).

So sánh các loại xe được phép điều khiển của bằng lái hạng B2 cũ (trên) và hạng B mới (dưới) (Ảnh: OFFB).

Trong đó, bằng lái hạng B2 trước đây cho phép tài xế điều khiển ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi hoặc ô tô tải có trọng tải dưới 3,5 tấn. Còn với bằng lái hạng B theo luật mới, tài xế vẫn được lái ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, nhưng chỉ được lái xe tải mà "khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3,5 tấn".

"Khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3,5 tấn" được hiểu là tổng khối lượng của cả xe, người và hàng hóa trên xe. Trong khi đó, "trọng tải" được hiểu là khối lượng hàng hóa tối đa mà xe được chở (không tính khối lượng xe và người lái).

Do vậy, việc đổi bằng lái từ B2 sang B có thể khiến các tài xế lái xe chở hàng phải giảm khối lượng hàng hóa chuyên chở hoặc phải đổi sang loại xe tải nhỏ hơn.

Trong khi đó, bằng lái hạng C1 lại cho tài xế nhiều quyền lợi hơn, bao gồm việc được lái tất cả xe thuộc hạng B, đồng thời được lái xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 3,5 tấn đến 7,5 tấn.

Do vậy, nếu là tài xế lái xe tải, bạn nên đổi từ bằng B1, B2 (cũ) sang bằng C1 (mới), thay vì đổi sang bằng B để tối đa quyền hạn và lái được nhiều loại xe hơn.

Lưu ý: bằng B và C1 đều có thời hạn 10 năm, tương tự như bằng B1 và B2 trước đây.

***

Trên đây là các bước chi tiết để đổi GPLX trực tuyến ngay tại nhà. Bạn đọc có thể thực hiện theo để tránh trường hợp phải thi lại bằng lái do GPLX hết hạn.