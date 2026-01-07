Loạt thiết bị độc đáo vừa ra mắt tại CES 2026

Năm nay, triển lãm không chỉ là nơi phô diễn những thông số kỹ thuật khô khan mà đã thực sự trở thành một "sân khấu của tương lai", nơi trí tuệ nhân tạo (AI) bước ra khỏi màn hình máy tính để trực tiếp chạm vào cuộc sống hàng ngày.

Chủ đề xuyên suốt của CES 2026 là "AI for Everyone" (AI cho tất cả mọi người). Tại đây, AI không còn là một thuật toán xa lạ mà đã trở thành "linh hồn" của mọi thiết bị, từ những chú robot quản gia có khả năng nấu ăn, dọn dẹp cho đến các loại nhẫn thông minh tóm tắt cuộc họp hay điện thoại có camera tự động xoay theo chủ thể.

Robot quản gia

Tại triển lãm CES 2026, LG đã giới thiệu mẫu robot hình người có tên CLOiD. Thiết bị được tạo ra với mục tiêu giải phóng con người khỏi những công việc nội trợ. Được tích hợp trí tuệ nhân tạo, robot AI này có khả năng thực hiện nhiều tác vụ phức tạp như gấp quần áo, xếp bát đĩa bẩn vào máy rửa hay thậm chí là phục vụ thức ăn.

LG CLOiD được tích hợp AI để hỗ trợ các công việc trong gia đình (Ảnh: LG).

LG CLOiD sở hữu phần đầu tích hợp màn hình, camera và hệ thống cảm biến. Hệ thống này cho phép robot giao tiếp bằng giọng nói và thể hiện các biểu cảm khuôn mặt sinh động để giao tiếp với con người một cách tự nhiên. Robot di chuyển bằng hệ thống bánh xe tương tự các robot hút bụi hiện nay thay vì bước đi.

Điểm nhấn nằm ở đôi tay cơ khí có thể mô phỏng đầy đủ các khớp vai, ngón tay và hoạt động độc lập, mang lại sự khéo léo cần thiết khi cầm nắm vật dụng. Hệ thống AI cũng giúp robot học hỏi thói quen sinh hoạt và tự động điều khiển các thiết bị thông minh khác trong hệ sinh thái LG.

Dù vậy, robot vẫn còn một số giới hạn vật lý nhất định khi cánh tay chỉ có thể thao tác với các vật thể ở độ cao từ đầu gối trở lên. Điều này đồng nghĩa robot chưa thể nhặt đồ ở dưới sàn nhà.

"Gạch thông minh" Lego Smart Play

Lego Smart Play là một hệ thống "gạch thông minh", được hãng mô tả là bước tiến đột phá nhất trong hơn 50 năm qua. Thay vì tập trung vào thực tế ảo hay màn hình, Lego chọn hướng đi mới khi đưa công nghệ ẩn vào bên trong những viên gạch truyền thống để giữ trọn vẹn trải nghiệm lắp ráp vật lý.

Hệ thống này bao gồm ba thành phần chính: Smart Brick (viên gạch 2x4 đóng vai trò "não bộ"), Smart Tag (các mảnh gạch 2x2 chứa định danh kỹ thuật số) và Smart Minifigures (nhân vật thông minh).

Lego Smart Play đưa công nghệ ẩn vào bên trong những viên gạch truyền thống để giữ trọn vẹn trải nghiệm lắp ráp vật lý (Ảnh: Lego).

Bên trong Smart Brick tích hợp chip xử lý ASIC tùy biến, loa siêu nhỏ và hàng loạt cảm biến như gia tốc kế, cảm biến ánh sáng và âm thanh. Nhờ đó, mô hình có thể nhận diện chuyển động, nghiêng và tương tác trực tiếp với người chơi.

Điểm độc đáo của Lego Smart Play là khả năng tương tác không cần màn hình. Các viên gạch có thể "giao tiếp" với nhau qua kết nối Bluetooth và hệ thống định vị từ trường gần, giúp chúng biết được vị trí và hướng của nhau trong không gian 3D.

Ví dụ, khi bạn đặt một nhân vật Darth Vader gần phi thuyền X-Wing, thiết bị sẽ tự động phát ra tiếng gầm của động cơ hoặc âm thanh đấu kiếm ánh sáng nhờ bộ tổng hợp âm thanh tích hợp sẵn, thay vì chỉ phát lại các tệp ghi âm đơn điệu.

Nhẫn thông minh

Khác với xu hướng chung là tập trung vào sức khỏe (như đo nhịp tim hay giấc ngủ), nhẫn thông minh Vocci AI chọn một hướng đi riêng biệt khi trở thành một chiếc máy ghi âm và trợ lý ghi chú siêu nhỏ ngay trên ngón tay của người dùng.

Vocci AI giúp người dùng ghi âm nhanh trong nhiều tình huống (Ảnh: Engadget).

Về thiết kế, chiếc nhẫn được hoàn thiện từ chất liệu Titanium bền bỉ và sang trọng, tích hợp một nút bấm vật lý duy nhất để kích hoạt. Nhẫn có khả năng ghi âm liên tục lên đến 8 giờ chỉ với một lần sạc. Thiết bị này được thiết kế để giải quyết vấn đề "quá tải thông tin" trong các buổi họp hoặc khi người dùng bất ngờ nảy ra những ý tưởng sáng tạo mà không tiện cầm điện thoại để ghi chú.

Sức mạnh của nhẫn Vocci AI nằm ở hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp trong ứng dụng đi kèm. Sau khi ghi âm, AI sẽ tự động chuyển đổi giọng nói thành văn bản, phân loại các mục công việc cần làm và tóm tắt nội dung cuộc họp.

Thiết bị có thể phân biệt các giọng nói khác nhau và trích xuất những ý chính quan trọng nhất, giúp người dùng tiết kiệm hàng giờ đồng hồ ngồi nghe lại các tệp âm thanh dài. Vocci AI hướng tới nhóm người dùng văn phòng, các nhà sáng tạo nội dung và những người bận rộn.

Dao siêu âm Seattle Ultrasonics C200

Đây là chiếc dao nhà bếp đầu tiên ứng dụng công nghệ rung siêu âm tần số cao để thay đổi hoàn toàn cách sơ chế thực phẩm. Thiết bị hứa hẹn sẽ giúp việc cắt thái của người dùng trở nên chuyên nghiệp như các đầu bếp hàng đầu mà không cần tốn nhiều công sức.

Điểm cốt lõi của C200 nằm ở lưỡi dao có khả năng rung lên đến 40.000 lần mỗi giây. Nhờ những rung động siêu nhỏ này, ma sát giữa lưỡi dao và thực phẩm gần như bị triệt tiêu hoàn toàn.

Seattle Ultrasonics C200 có khả năng rung lên đến 40.000 lần mỗi giây (Ảnh: Mashable).

Từ đó, người dùng có thể cắt những lát bánh mì mềm mịn mà không làm vụn bánh rơi ra, hay thái những miếng sushi mỏng dính mà không làm biến dạng cấu trúc bên trong. Thậm chí, dao còn có thể "lướt" qua thực phẩm đông lạnh một cách nhẹ nhàng mà người dùng không cần dùng lực nhấn mạnh.

Thiết bị được tích hợp cảm biến thông minh, tự động nhận diện độ cứng của thực phẩm để điều chỉnh tần số rung phù hợp. C200 hoạt động bằng pin sạc thông qua đế sạc không dây và có tay cầm công thái học giúp triệt tiêu độ rung truyền đến tay người dùng. Hệ thống siêu âm chỉ kích hoạt khi cảm biến nhận thấy tay người dùng đang cầm đúng vị trí và lưỡi dao tiếp xúc với bề mặt thực phẩm, giúp ngăn ngừa các tai nạn ngoài ý muốn.

Kẹo âm nhạc

Lollipop Star được phát triển bởi Lava Tech, là một trong những sản phẩm kỳ lạ và thú vị nhất tại CES 2026. Thiết bị mang đến trải nghiệm "thưởng thức âm nhạc bằng vị giác".

Đây thực chất là một chiếc kẹo mút tích hợp công nghệ dẫn truyền xương (bone conduction), cho phép âm thanh truyền thẳng vào tai trong của người dùng thông qua các rung động ở răng và xương hàm khi họ ngậm hoặc cắn nhẹ vào viên kẹo.

Lollipop Star cho phép âm thanh truyền thẳng vào tai trong của người dùng (Ảnh: ZdNet).

Về cấu tạo, thiết bị gồm phần kẹo mút ở trên và một tay cầm có nút bấm để kích hoạt âm nhạc. Điều thú vị là âm thanh này hoàn toàn mang tính cá nhân, chỉ người đang ăn kẹo mới có thể nghe thấy nhạc trong đầu mình, trong khi những người xung quanh không nghe thấy gì.

Lollipop Star ra mắt với sự hợp tác của các nghệ sĩ nổi tiếng, mỗi hương vị kẹo sẽ đi kèm với những bản nhạc riêng biệt. Sản phẩm được định vị là một thiết bị giải trí độc đáo dùng một lần với mức giá 8,99 USD.

Máy tính dưới hình dạng bàn phím

HP EliteBoard G1a không phải là một chiếc laptop hay một bộ máy tính để bàn truyền thống. Đây là một chiếc PC all in one nằm gọn bên trong một chiếc bàn phím. Thiết bị này xóa bỏ ranh giới giữa phụ kiện ngoại vi và máy tính, mang đến một giải pháp làm việc tối giản và di động cao.

Về cấu hình, EliteBoard G1a được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 300 Series với NPU đạt hiệu suất lên tới 50 TOPS, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Copilot+ PC của Microsoft. Điều này cho phép người dùng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo như tóm tắt văn bản, dịch thuật thời gian thực hay tính năng Recall.

Nhìn kiểu dáng bên ngoài, ít ai biết được rằng đây là một chiếc máy tính cá nhân hoàn chỉnh (Ảnh: PCMag).

Điểm độc đáo nhất của thiết bị nằm ở thiết kế mô-đun dễ sửa chữa. Người dùng có thể dễ dàng tháo nắp dưới để nâng cấp hoặc thay thế RAM, ổ cứng SSD, pin, quạt tản nhiệt và thậm chí là cả mô-đun Wi-Fi.

Với trọng lượng chỉ khoảng 0,77 kg, EliteBoard G1a phù hợp cho môi trường doanh nghiệp hiện đại, nơi nhân viên có thể mang "toàn bộ máy tính" của mình trong túi xách và kết nối với bất kỳ màn hình nào tại văn phòng để làm việc ngay lập tức.

Điện thoại tích hợp cánh tay robot cơ học

Honor Robot Phone đánh dấu sự kết hợp giữa điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cơ học robot. Thay vì có cụm camera cố định như truyền thống, thiết bị này sở hữu một "cánh tay" gimbal cơ học thu nhỏ tích hợp ngay bên trong thân máy, có khả năng tự động bung ra và xoay chuyển linh hoạt.

Honor Robot Phone sở hữu một "cánh tay" gimbal cơ học thu nhỏ (Ảnh: GSMArena).

Hệ thống camera có thể tự xoay 360 độ để theo dõi chủ thể. Khi đặt điện thoại trên một bề mặt phẳng, hệ thống AI sẽ điều khiển cụm camera tự động xoay và nghiêng để giữ người dùng luôn nằm trong khung hình khi họ di chuyển xung quanh phòng.

Thiết kế này biến chiếc điện thoại thành một thiết bị quay phim tự hành, tương tự như một chiếc DJI Osmo Pocket được gắn sẵn bên trong smartphone.

Bên cạnh đó, chiếc camera robot này có thể thực hiện các cử động như "gật đầu" hoặc "nghiêng đầu" để phản hồi lại lời nói của người dùng, tạo cảm giác tương tác sống động hơn. Ngoài ra, cánh tay robot còn cho phép camera chính lật ngược 180 độ để biến thành camera selfie với chất lượng cao.