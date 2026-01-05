Nhiều fanpage triệu like trên Facebook bất ngờ biến mất

Vài ngày gần đây, một số trang thông tin có nhiều theo dõi trên mạng xã hội Facebook như Theanh28 Entertainment và fanpage của người nổi tiếng như Phùng Thanh Độ (Độ Mixi), ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack) đã đột ngột biến mất. Những trang này đến nay đã không thể tìm thấy hay truy cập.

Nhiều fanpage lớn trên Facebook đã không thể truy cập được (Ảnh chụp màn hình).

Hiện tại, chưa rõ nguyên nhân các trang fanpage lớn trên biến mất do nền tảng xử lý hay chủ động khóa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một chuyên gia trong lĩnh vực Digital Marketing cho biết gần đây xuất hiện một công cụ cho phép tố cáo (report) hàng loạt bài đăng trên các fanpage. Những bài viết bị tố cáo có thể liên quan đến quy định về tiêu chuẩn bản quyền của Facebook.

Trước đó không lâu, các fanpage trên cũng đồng loạt gỡ ảnh đại diện, gây ra không ít băn khoăn trong cộng đồng người dùng Facebook. Thậm chí, một số thông tin còn lan truyền về thủ thuật lợi dụng tính năng báo cáo vi phạm ảnh đại diện, có thể khiến tài khoản người dùng bị khóa vĩnh viễn.

Lo sợ trở thành nạn nhân, không ít người đã vội vã gỡ bỏ avatar, biến trang cá nhân thành một "vùng trắng". Tuy nhiên, theo chuyên gia an ninh mạng, đây là một hành động phản tác dụng.

“Các cuộc tấn công báo cáo (report) hàng loạt thường nhắm vào các Fanpage lớn hoặc người nổi tiếng nhằm mục đích tống tiền, cạnh tranh không lành mạnh hoặc làm mất uy tín thương hiệu. Người dùng cá nhân bình thường rất ít khi là mục tiêu của các đòn tấn công có chủ đích này", ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), một chuyên gia an ninh mạng, chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, khi người dùng không có ảnh đại diện rõ ràng, Facebook sẽ khó xác minh danh tính hơn nếu có sự cố xảy ra. Ngược lại, một ảnh đại diện chính chủ, rõ ràng sẽ là bằng chứng thép để bạn lấy lại tài khoản khi bị kẻ xấu mạo danh.