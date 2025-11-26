Cách đăng nhập lại vào tài khoản VNeID khi bị mất điện thoại

Vì sao chỉ có thể đăng nhập tài khoản VNeID trên một thiết bị?

VNeID là một trong những ứng dụng quan trọng, dần được sử dụng để thay thế giấy tờ truyền thống (Ảnh: T.T).

Một trong những giải pháp bảo mật đang được áp dụng trên VNeID là chỉ cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng trên một thiết bị duy nhất, tránh trường hợp kẻ xấu có thể lấy cắp thông tin và đăng nhập vào VNeID trên một thiết bị khác mà người dùng không hay biết.

Lý do là vì VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số.

Đến thời điểm hiện tại, VNeID đã cho phép tích hợp các loại giấy tờ như Căn cước công dân điện tử, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, hộ chiếu, thông tin cư trú…

Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, các loại giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng VNeID có giá trị pháp lý như giấy tờ gốc. Do vậy, khi tích hợp các loại giấy tờ vào ứng dụng VNeID sẽ giúp công dân dễ xuất trình các loại giấy tờ này, tránh trường hợp quên giấy tờ hoặc tránh rủi ro giấy tờ vật lý bị mất mát, hư hỏng.

Chính vì VNeID chứa các thông tin cá nhân và tích hợp nhiều loại giấy tờ quan trọng, có giá trị tương đương bản cứng, nên việc bảo mật trên ứng dụng này là điều hết sức cần thiết.

Cách đăng nhập vào tài khoản VNeID khi khôi phục hoặc bị mất điện thoại

Trong một số trường hợp khi người dùng đăng nhập vào tài khoản VNeID trên smartphone mới sẽ bị yêu cầu điền mã xác thực được gửi đến ứng dụng VNeID đã cài đặt trên thiết bị cũ. Đây là giải pháp bảo mật, nhằm xác thực rằng tài khoản VNeID không bị đăng nhập trái phép.

Tuy nhiên, trong trường hợp điện thoại cũ bị lấy cắp, hư hỏng hoặc người dùng vừa cài đặt lại hệ thống trên smartphone, việc nhận mã xác thực để đăng nhập lại vào ứng dụng VNeID là điều bất khả thi.

Hiện tại người dùng đã có thể đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại mới hoặc điện thoại vừa khôi phục lại hệ thống. Người dùng không bắt buộc phải có thiết bị cũ, vì đã có thể thay thế bằng xác thực NFC trên CCCD gắn chip.

Để đăng nhập vào VNeID trên điện thoại mới, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, download và cài đặt ứng dụng VNeID trên thiết bị mới của mình.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Đăng nhập”, sau đó điền mã số định danh cá nhân (số Căn cước công dân) và mật khẩu vào khung tương ứng và nhấn nút “Đăng nhập”.

Trong trường hợp không nhớ mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNeID, bạn chọn "Quên mật khẩu", điền số định danh cá nhân (số căn cước công dân), số điện thoại vào khung trống, sau đó nhấn nút "Gửi yêu cầu" và thực hiện theo các bước để tạo mới mật khẩu.

Hệ thống sẽ gửi OTP về số điện thoại đăng ký VNeID, sau đó bạn tạo mật khẩu mới.

- Sau khi điền số CCCD và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng, VNeID sẽ hiển thị thông báo bạn đang đăng nhập trên thiết bị mới hoặc bạn vừa cài đặt lại ứng dụng VNeID. Nhấn nút “Xác nhận” để tiếp tục.

- Lúc này, VNeID sẽ gửi mã xác thực về thiết bị cũ của bạn để yêu cầu xác nhận.

- Trong trường hợp thiết bị cũ đã bị mất, hư hỏng hoặc bạn vừa cài đặt lại hệ thống trên chính chiếc smartphone của mình nên không lấy lại được mã xác nhận, bạn nhấn vào tùy chọn “Xác thực NFC bằng thẻ CCCD gắn chip”.

Để thực hiện bước xác thực bằng thẻ CCCD gắn chip, smartphone của bạn phải hỗ trợ giao thức NFC. Hiện tại hầu hết smartphone ngày nay đều đã hỗ trợ kết nối NFC.

Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để kiểm tra xem smartphone của mình có hỗ trợ NFC hay không và cách thức đặt thẻ CCCD đúng vị trí đọc NFC trên smartphone.

Cần làm gì nếu smartphone của bạn không có kết nối NFC?

Trong trường hợp smartphone không có kết nối NFC để quét thẻ CCCD, bạn cần liên hệ với công an địa phương nơi mình sinh sống để được hỗ trợ.