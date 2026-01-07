Hà Nội yêu cầu khám phá, xử lý hình sự 100 vụ án liên quan đến mại dâm

Ngày 7/1, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, ký ban hành kế hoạch về phòng, chống mại dâm năm 2026 trên địa bàn.

Theo đó, năm 2026, Hà Nội phấn đấu đạt 100% xã, phường tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm hiệu quả và được duy trì thường xuyên.

Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm cho ít nhất 5.300 người dân tại các xã, phường và 3.500 người làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Thành phố cũng phấn đấu tuyên truyền cho ít nhất 60.000 người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp; 100.000 học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm (Ảnh: CTV).

Theo kế hoạch, ít nhất 6.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang cấp thành phố và cấp xã, phường, các cơ quan, tình nguyện viên, tổ chức có liên quan được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm.

Hà Nội yêu cầu 100% xã, phường chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống mại dâm theo các nội dung phù hợp.

Kế hoạch của Hà Nội đặt ra yêu cầu phát hiện, khám phá, xử lý hình sự 100 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm và xét xử 100 vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm.

Hà Nội yêu cầu Đội kiểm tra liên ngành 178 thành phố kiểm tra tối thiểu 40 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm và hướng dẫn ít nhất tại 15 xã, phường, đảm bảo phúc tra, đánh giá kết quả việc triển khai, hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp xã.

Đội kiểm tra liên ngành 178 các xã, phường phấn đấu tổ chức kiểm tra đạt từ 60% trở lên trên tổng số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn được kiểm tra ít nhất 1 lần/năm, theo yêu cầu của Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu tập trung tuyên truyền cho nhóm đối tượng là nhân viên, tiếp viên làm việc trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, người lao động ngoại tỉnh thuê trọ, công nhân làm việc trong các khu công nghiệp.

Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các tổ chức xã hội, tổ chức dựa vào cộng đồng, các câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng tham gia công tác hỗ trợ xã hội, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.