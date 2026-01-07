CES 2026: Samsung ra công nghệ màn hình mới, xoá bỏ nếp gấp khó chịu

Công nghệ màn hình mới của Samsung dường như đã xoá hoàn toàn nếp gấp trên màn hình gập (Ảnh: Samsung).

Thành tựu đột phá này không chỉ giải quyết bài toán nan giải kéo dài nhiều năm mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho smartphone màn hình gập, hứa hẹn sự ra đời của Galaxy Z Fold 8 và đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

"Vết sẹo" màn hình chỉ còn là dĩ vãng

Kể từ khi những chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên xuất hiện, "nếp gấp" luôn là nhược điểm lớn, cản trở sự phổ biến của dòng thiết bị này. Dù Samsung đã không ngừng cải tiến qua từng thế hệ, điển hình là Galaxy Z Fold 7, nếp nhăn vẫn ít nhiều lộ diện dưới ánh sáng mạnh, ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác và thẩm mỹ.

Tuy nhiên, tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) đang diễn ra tại Mỹ, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc dường như đã tìm thấy "chìa khóa vàng". Nguyên mẫu màn hình mới được Samsung Display trình diễn cho thấy một bề mặt phẳng tuyệt đối, ngay cả khi nhìn ở những góc nghiêng khắt khe nhất.

"Phép màu" từ tấm kim loại cắt laser

Bí quyết đằng sau sự đột phá này nằm ở cấu trúc cơ học hoàn toàn mới. Thay vì sử dụng các cấu trúc nâng đỡ thông thường, Samsung đã tích hợp một tấm kim loại siêu mỏng được cắt bằng laser bên dưới tấm nền hiển thị.

Kỹ thuật này cho phép phân bổ áp lực cơ học đồng đều trên toàn bộ khu vực bản lề, thay vì tập trung vào một đường trục duy nhất. Khi mở ra, ứng suất được làm mịn hoàn toàn, ngăn chặn việc hình thành nếp nhăn vốn là đặc trưng của các dòng điện thoại gập hiện nay.

Tại gian hàng triển lãm, Samsung thậm chí còn thực hiện một bài thử nghiệm đối chiếu trực tiếp giữa nguyên mẫu mới và Galaxy Z Fold 7. Kết quả cho thấy sự khác biệt là cực kỳ ấn tượng: một bên vẫn lộ rõ vết hằn, trong khi bên còn lại mịn màng như một tấm kính phẳng.

Mặc dù Samsung chưa công bố danh tính thiết bị đầu tiên sở hữu công nghệ này, nhưng giới phân tích đều đổ dồn sự chú ý vào Galaxy Z Fold 8, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm nay.

Đáng chú ý hơn, đây có thể chính là "mảnh ghép còn thiếu" mà Apple bấy lâu nay tìm kiếm. Các nguồn tin rò rỉ cho biết Apple - vốn cực kỳ khắt khe về tiêu chuẩn hiển thị - đã trì hoãn dự án "iPhone Fold" chỉ để chờ đợi một công nghệ màn hình gập thực sự không nếp gấp.

Nếu vượt qua các bài kiểm tra độ bền thương mại, công nghệ này sẽ chấm dứt thời kỳ của những chiếc điện thoại gập đầy khiếm khuyết về thẩm mỹ. Với việc Samsung tiếp tục là nhà cung cấp tấm nền OLED chủ chốt, khả năng cao Apple sẽ sớm "gật đầu" để đưa công nghệ này lên chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, dự kiến sẽ ra mắt cuối năm nay.