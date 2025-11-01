Cách xuất trình giấy đăng ký xe trên VNeTraffic để thay bản cứng

Không ít người trong chúng ta khi ra đường đã quên không mang theo giấy đăng ký phương tiện (cà-vẹt xe).

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới, người điều khiển xe máy, ô tô không mang theo cà-vẹt xe sẽ bị xử phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Để tránh trường hợp bị xử phạt vì quên mang theo cà-vẹt xe, người dùng có thể nhờ đến ứng dụng VNeTraffic.

Giấy đăng ký phương tiện trên VNeTraffic có thay thế được bản cứng không?

VNeTraffic (Ứng dụng giao thông thông minh Việt Nam) được phát triển bởi Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL), trực thuộc Bộ Công an, theo ủy quyền của Cục cảnh sát giao thông (CSGT).

Ứng dụng VNeTraffic là kênh giao tiếp quan trọng giữa người dân và lực lượng CSGT, cung cấp thông tin về giao thông, giúp người dân gửi các phản ánh, thông tin thu thập về tình hình giao thông cũng như tố giác, phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, tra cứu phạt nguội…

Nếu người dân bị mắc các lỗi phạt nguội cũng sẽ nhận được thông báo được gửi thông qua ứng dụng VNeTraffic ngay khi dữ liệu được cập nhật.

Giấy đăng ký xe được tích hợp trên VNeTraffic có giá trị tương đương giấy đăng ký xe bản cứng (Ảnh: Nhật Minh).

Ngoài ra, VNeTraffic còn cho phép tích hợp giấy đăng ký phương tiện do người dùng sở hữu. Cục Cảnh sát giao thông Việt Nam khẳng định dữ liệu đăng ký xe trên VNeTraffic được công nhận và có thể sử dụng để thay thế giấy tờ xe bản cứng.

Thông tin và giấy tờ của các phương tiện bạn đang đứng tên sẽ tự động được tích hợp vào ứng dụng VNeTraffic, người dùng không cần phải thực hiện gì thêm.

Cách xuất trình giấy tờ xe trên ứng dụng VNeTraffic khi được yêu cầu

Để xuất trình giấy tờ xe trên ứng dụng VNeTraffic thay thế cho bản cứng, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt VNeTraffic và đăng nhập vào ứng dụng.

Bạn có thể nhấn nút “Tài khoản định danh điện tử” trên ứng dụng VNeTraffic để đăng nhập bằng tài khoản VNeID. Sau khi nhấn nút, lập tức ứng dụng VNeID trên smartphone sẽ được kích hoạt.

Tại đây, bạn đăng nhập vào ứng dụng VNeID, sau đó đánh dấu vào tùy chọn “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên); Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”, sau đó nhấn nút “Xác nhận chia sẻ”, cuối cùng điền mã PIN bảo mật của ứng dụng VNeID để xác nhận.

Như vậy, bạn đã hoàn tất các bước đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic bằng tài khoản VNeID.

Lưu ý: Để sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic, người dùng cần phải có tài khoản định danh mức 2. Để đăng ký tài khoản định danh mức 2, bạn mang thẻ CCCD đến cơ quan công an nơi địa phương mình sinh sống và yêu cầu kích hoạt tài khoản định danh mức 2.

- Sau khi đăng nhập vào ứng dụng VNeTraffic, bạn chọn “Ví giấy tờ” ở menu bên dưới, sau đó chọn “Giấy đăng ký xe” từ danh sách hiện ra.

Lập tức, giấy đăng ký xe của các phương tiện do bạn làm chủ sẽ được liệt kê đầy đủ.

Tại đây, bạn có thể nhấn vào “Chi tiết” của từng phương tiện để xem giấy đăng ký cụ thể của phương tiện đó.

Người dùng có thể xuất trình giấy tờ đăng ký phương tiện trên ứng dụng VNeTraffic khi được yêu cầu để thay thế cho giấy đăng ký xe bản cứng.

Làm gì nếu VNeTraffic vẫn hiển thị thông tin phương tiện cũ của bạn?

Trong trường hợp trên ứng dụng VNeTraffic vẫn hiển thị thông tin các phương tiện cũ mà bạn không còn sở hữu hoặc đã được bán từ lâu cho người khác, nhưng không thể tìm được chủ sở hữu hiện tại để tiến hành sang tên theo quy định của pháp luật, bạn cần tới trụ sở công an địa phương nơi mình sinh sống để khai báo việc không còn quyền sở hữu, từ đó chấm dứt các trách nhiệm pháp lý liên quan.

Khi đến cơ quan công an, chủ xe cần nộp tờ khai thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe, ghi rõ thông tin về xe và giấy đăng ký, lý do thu hồi hoặc mất giấy tờ, kèm các giấy tờ chứng minh việc chuyển quyền sở hữu (nếu có). Nếu không còn các giấy tờ như trên, cần ghi rõ lý do trong tờ khai.

Trong vòng 30 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, nếu không có tranh chấp hoặc khiếu kiện, chủ xe cũ sẽ được cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe trong thời hạn 2 ngày làm việc. Giấy này chính là văn bản xác nhận chủ xe không còn quyền sở hữu với chiếc xe cũng như các nghĩa vụ pháp lý có liên quan.

Với VNeTraffic, người dùng sẽ có thêm một giải pháp để xuất trình giấy đăng ký phương tiện khi được yêu cầu, tránh trường hợp để quên giấy tờ xe khiến bạn có thể bị xử phạt.