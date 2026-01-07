Mỹ bắt tàu chở dầu mang cờ Nga

Một thành viên thủy thủ đoàn của Lực lượng Tuần duyên Mỹ quan sát một tàu chở dầu mang cờ Nga, trước đây có tên là Bella 1, tại một vị trí không xác định ở Đại Tây Dương, trong bức ảnh được công bố ngày 7/1 (Ảnh: Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ/X).

Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ ((US EUCOM) hôm nay 7/1 xác nhận tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga, trước đây có tên là Bella 1, bị chặn lại vì cáo buộc “vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ” trong vùng biển quốc tế phía tây bắc Scotland.

US EUCOM xác nhận, vụ bắt giữ do Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ phối hợp với quân đội Mỹ thực hiện.

“Tàu đã bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương theo lệnh bắt giữ do tòa án liên bang Mỹ ban hành sau khi bị tàu tuần tra USCGC Munro theo dõi”, thông báo cho biết.

Theo Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, vụ bắt giữ tàu chở dầu mang cờ Nga được thực hiện theo “tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhắm mục tiêu vào các tàu bị trừng phạt, đe dọa an ninh và ổn định của khu vực Tây bán cầu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận việc bắt giữ tàu có liên quan đến “việc phong tỏa nguồn dầu mỏ Venezuela bị trừng phạt và bất hợp pháp”.

"Lệnh phong tỏa đối với dầu mỏ Venezuela bị cấm vận và bất hợp pháp vẫn có hiệu lực hoàn toàn ở bất cứ đâu trên thế giới", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố.

Nga đã kêu gọi Mỹ ngừng truy đuổi và được cho là đã điều một tàu ngầm và các tàu khác để hộ tống tàu chở dầu trước khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Các quan chức giấu tên nói với Reuters rằng chiến dịch bắt giữ do Lực lượng Tuần duyên Mỹ và quân đội Mỹ thực hiện gần Iceland.

Theo Reuters, các tàu quân sự Nga, bao gồm một tàu ngầm, đã xuất hiện trong khu vực diễn ra chiến dịch, mặc dù không có dấu hiệu của một cuộc đối đầu.

Tàu chở dầu này lần đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Mỹ sau khi được cho là đã cố gắng tiếp cận Venezuela vào cuối năm ngoái.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã cố gắng bắt giữ tàu, nhưng thủy thủ đoàn đã từ chối cho phía Mỹ lên tàu và hướng ra Đại Tây Dương. Trong quá trình truy đuổi, tàu đã đổi tên và chuyển sang treo cờ Nga.

Ngay sau khi bắt giữ tàu Marinera, Bộ Tư lệnh phương Nam Mỹ tuyên bố đã bắt giữ thêm một tàu khác ở biển Caribe, mô tả nó là “một tàu chở dầu cơ giới không quốc tịch, thuộc đội tàu bóng đêm bị trừng phạt”.

“Tàu bị chặn bắt, M/T Sophia, đang hoạt động trong vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở biển Caribe. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang hộ tống M/T Sophia về Mỹ để xử lý”, Bộ Tư lệnh phương Nam Mỹ xác nhận.

Vụ bắt giữ tàu có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ, trong bối cảnh Moscow chỉ trích Washington gay gắt sau chiến dịch quân sự ở Venezuela dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cũng bày tỏ sự thất vọng về việc Điện Kremlin từ chối chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Mặc dù đây là trường hợp đầu tiên trong thời gian gần đây Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Nga, nhưng các nước châu Âu trước đây đã bắt giữ một số tàu thuộc đội tàu bóng đêm nghi được Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt.