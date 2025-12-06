Hướng dẫn tạo phản ánh chỉnh sửa thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID

Cách kiểm tra thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID

Như Dân trí đã đưa tin, theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP - quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình - khi lực lượng công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, mỗi công dân cần phải xuất trình được thông tin cư trú của mình.

Người dân có thể xuất trình thông tin cư trú bằng giấy tờ hoặc thông qua ứng dụng VNeID. Nếu không cung cấp được thông tin cư trú khi kiểm tra, cá nhân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12. Do đó, công dân nên cập nhật thông tin cư trú trên VNeID trước ngày 15/12 để giúp dễ dàng xuất trình thông tin khi được yêu cầu.

Để kiểm tra cũng như xuất trình thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID khi được cơ quan chức năng yêu cầu, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử của bạn.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Ví giấy tờ” từ menu bên dưới, sau đó tìm và chọn “Thông tin cư trú” tại danh sách hiện ra. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “Thông tin cư trú” tại mục “Tiện ích yêu thích” ngay trên giao diện chính của VNeID.

Điền mật khẩu bảo vệ thông tin trên ứng dụng VNeID để tiếp tục.

- Sau khi nhập mật khẩu, thông tin cư trú của bạn sẽ được hiển thị, bao gồm nơi ở hiện tại, địa chỉ thường trú, tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ…

Bạn cũng có thể nhấn vào mục “Thành viên khác trong hộ gia đình” để xem thông tin về những người khác trong gia đình của bạn.

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin cư trú trên VNeID nếu có sai sót

Nếu sau khi kiểm tra thông tin cư trú trên VNeID mà phát hiện có sai sót hoặc nhầm lẫn thông tin, chẳng hạn sai địa chỉ, sai địa phương đang sinh sống… bạn có thể thực hiện theo các bước sau để yêu cầu cơ quan chức năng cập nhật lại thông tin.

- Đầu tiên, kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone.

- Từ giao diện chính, nhấn nút “Cài đặt”, sau đó kéo xuống dưới danh sách hiện ra và chọn “Phản ánh khó khăn, vướng mắc”.

- Bạn nhấn vào nút “Tạo phản ánh” tại giao diện tiếp theo.

Tại mục “Loại phản ánh”, bạn chọn “Sai dữ liệu”, mục “Phản ánh, kiến nghị về việc” bạn chọn “Thông tin cư trú”, sau đó điền thông tin chi tiết về địa chỉ cư trú hiện tại của mình (bao gồm số nhà, tên đường, tên phường/xã), điền số điện thoại để liên hệ và nhấn nút “Tiếp tục”.

Bước tiếp theo, VNeID sẽ cho người dùng kiểm tra lại thông tin mình đã phản ánh xem có chính xác hay chưa. Nếu các thông tin khai báo đã chính xác, bạn đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật” và nhấn nút “Gửi phản ánh”.

Sau khi phản ánh được gửi đi, cơ quan công an tại địa phương nơi bạn sinh sống sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi kết quả xử lý thông qua ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, người dân cũng có thể đến trực tiếp cơ quan công an tại địa phương mình đang sinh sống để đề nghị chỉnh sửa lại thông tin cư trú trên VNeID. Khi đến làm việc, bạn cần phải mang theo các giấy tờ tùy thân như Căn cước, sổ hồng hoặc giấy tờ mua bán nhà (nếu có) để chứng minh thông tin cư trú của mình.

Cán bộ công an sẽ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin trên giấy tờ, sau đó tiến hành điều chỉnh và cập nhật thông tin cư trú trên VNeID để đồng bộ hóa lại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.