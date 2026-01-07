Quy định tắt quảng cáo sau 5 giây của Việt Nam thu hút dân mạng quốc tế

Quy định tắt quảng cáo sau 5 giây của Việt Nam lan truyền trên mạng xã hội X (Ảnh: Thanh Bình).

Nhiều ý kiến cho rằng đây là biện pháp tích cực nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng trên các nền tảng trực tuyến.

Từ ngày 15/2, theo quy định tại Nghị định 342/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, các nền tảng trực tuyến không được phép bắt buộc người dùng phải chờ quá 5 giây để tắt quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động hoặc video.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X sau khi một bài đăng nêu rõ thời gian chờ tắt quảng cáo tại Việt Nam chỉ giới hạn ở mức tối đa 5 giây.

Bài đăng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng quốc tế, trong đó không ít ý kiến bày tỏ sự đồng tình với cách tiếp cận của Việt Nam.

Theo quy định, với các trường hợp không chấp hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Công an sẽ triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn quảng cáo, dịch vụ vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, tại nhiều quốc gia, một số nền tảng truyền phát video trực tuyến vẫn cung cấp quảng cáo dạng “không thể bỏ qua”, với thời lượng phổ biến từ 20 đến 30 giây, gây không ít phiền toái cho người xem.

Bài đăng của một tài khoản trên mạng xã hội X về quy định này đã thu hút lượng lớn bình luận tán thành.

Một người dùng bình luận dưới bài viết: "Dưới góc nhìn của người xem, đây là một thay đổi tích cực khi việc xuất hiện quá nhiều quảng cáo có thể làm gián đoạn trải nghiệm và gây khó chịu".

Bài đăng nêu thời gian chờ tắt quảng cáo tại Việt Nam chỉ giới hạn ở mức tối đa 5 giây, lan truyền trên nền tảng xã hội X (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng dưới góc nhìn của nền tảng và nhà sáng tạo nội dung, quy định này có thể tạo ra những thách thức nhất định, bởi doanh thu của họ vẫn phụ thuộc lớn vào quảng cáo.

Ngoài ra, nhiều bình luận mang tính hài hước xuất hiện trong phần phản hồi, thể hiện sự quan tâm và chúc mừng dành cho người dùng tại Việt Nam.

Không ít tài khoản bày tỏ mong muốn quốc gia của họ cũng áp dụng chính sách tương tự nhằm bảo vệ trải nghiệm người dùng trên mạng xã hội.

Theo thống kê từ bài đăng lan truyền trên X, nội dung này đã thu hút khoảng 4,5 triệu lượt xem, gần 200.000 lượt thích cùng gần 2.000 bình luận chỉ trong thời gian ngắn.