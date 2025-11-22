Từng thùng mì, bao gạo từ TPHCM tiếp sức miền Trung vượt lũ dữ

Những ngày qua, khi nhiều địa phương ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai oằn mình trong mưa lũ, hàng chục nghìn căn nhà bị nhấn chìm, nhiều gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất, bị cô lập giữa biển nước, thì tại TPHCM, rất nhiều người âm thầm hướng về miền Trung bằng tất cả sự sẻ chia.

Tại thành phố, nhiều điểm tiếp nhận nhu yếu phẩm được lập. Từng thùng mì, bao gạo, từng chiếc chăn mền, chai nước… được gom góp từ tấm lòng của người dân, gửi đi gần 800km để tiếp sức người miền Trung trong cơn hoạn nạn.

Miền Trung ơi, cố lên nhé! Miền Nam tới đây

Những ngày này, trụ sở khu phố 14 trên đường số 1 (phường Phú Thọ Hòa) trở thành nơi tập kết hàng hóa mà người dân mang tới ủng hộ. Nhiều bạn trẻ trong phường đã xin mượn tạm điểm này để làm kho chứa hàng cứu trợ. Hàng giờ, mỗi ngày, dòng người từ khắp nơi trong TPHCM vẫn tiếp tục mang đến mì tôm, gạo, nước suối, quần áo, chăn mền…

Bên trong khu nhà, hàng trăm thùng mì, sữa, nước, gạo, nước tương… được chất cao quá đầu người. Đó là lượng hàng mà nhóm tình nguyện tiếp nhận chỉ trong 2 ngày.

Chị Thái Thụy An (31 tuổi), người đứng ra vận động mở kho và tiếp nhận nhu yếu phẩm, cho biết đội tình nguyện phường Phú Thọ Hòa đã gửi 4 container hàng ra Đắk Lắk, Khánh Hòa. Mỗi container chứa khoảng 70 tấn hàng. Dự kiến trong 2 ngày tới, sẽ có thêm 2 chuyến hàng rời TPHCM để đến với bà con miền Trung.

Nhóm tình nguyện viên do chị An đứng ra tổ chức gom nhu yếu phẩm giúp đồng bào miền Trung (Ảnh: Tuấn Kiệt).

Theo chị An, mỗi ngày khoảng 10 tình nguyện viên túc trực tại kho để tiếp nhận hàng. Khi bốc xếp đưa lên xe đầu kéo container, số người hỗ trợ tăng lên 35-50 người. Hàng hóa khi ra đến miền Trung sẽ được chính quyền địa phương đưa vào trụ sở UBND xã hoặc nhà thôn, rồi lực lượng dân quân, thanh niên tình nguyện, quân đội hỗ trợ chuyển đến từng vùng ngập lụt, cô lập.

“Thấy người dân miền Trung nước ngập đến nóc nhà, tài sản mất sạch, ai cũng thương xót. Điều khiến tôi vui là khi kêu gọi qua mạng xã hội, rất nhiều người hưởng ứng. Mỗi người một chút, gom lại thành lượng lớn nhu yếu phẩm để gửi ra miền Trung. Đó là tinh thần tương thân tương ái mà ai cũng trân quý”, chị An chia sẻ.

13h ngày 22/11, trong lúc đi giao hàng, ông Nguyễn Minh Vương (44 tuổi, quê Quảng Trị) nhìn thấy điểm tiếp nhận tại phường Phú Thọ Hòa. Ông liền ghé vào tiệm tạp hóa gần đó mua 4 thùng mì và 4 thùng sữa để góp cùng mọi người.

Ông Vương (áo đỏ) mang sữa, mì tôm đến ủng hộ giúp bà con miền Trung (Ảnh: An Huy).

Ông nói, những ngày qua đọc tin tức về cảnh nhà ngập sâu, nhiều người phải co ro trên nóc nhà 2-3 ngày, ông xót xa không chịu nổi. “Phần quà không nhiều, nhưng tôi mong đến được tay bà con, giúp mọi người có thêm sức để vượt qua những ngày khó khăn”, ông Vương chia sẻ.

Cũng mang theo nhu yếu phẩm đến ủng hộ, bà Đào Quyên (55 tuổi) nói bà đặc biệt thương người dân Đắk Lắk. Lũ ập đến quá nhanh khiến nhiều nhà mất trắng, không kịp xoay xở.

“Tôi mang mì, bánh, sữa đến góp với mọi người, mong sớm đến tay đồng bào miền Trung trong những ngày vượt lũ. Đồng bào miền Nam đang hướng về miền Trung bằng cả tấm lòng, mọi người cứ yên tâm”, bà Quyên nói.

Dùng tiền tiết kiệm mua hàng ủng hộ

Sáng 22/11, đông người dân đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (phường Tân Định) gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từng đoàn xe của người dân nối đuôi nhau mang quần áo, gạo, sữa… đến điểm tiếp nhận. Các tình nguyện viên làm việc không ngơi nghỉ, phân loại, đóng gói hàng hóa để sắp xếp lên xe tải chuyển ra miền Trung.

Tùng Lâm (SN 2015) dùng tiền tiết kiệm mua quà gửi các bạn vùng lũ miền Trung (Ảnh: Hoàng Hướng).

Có mặt từ sớm, em Tùng Lâm (SN 2015) cùng mẹ mang một phần gạo và bánh kẹo đến ủng hộ. Số quà này được mua từ khoản tiền Lâm tích lũy trong một tháng qua nhờ dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ gần nhà và tiết kiệm tiền sinh hoạt hằng ngày.

“Khi xem các video về lũ lụt trên mạng xã hội, con thấy thương các bạn ở miền Trung vì nước lũ nhấn chìm trường lớp, gia súc bị cuốn trôi. Con muốn gửi một ít gạo và bánh kẹo để các bạn vui hơn”, Lâm chia sẻ.

Sau khi trao quà, Lâm xin mẹ ở lại phụ các anh chị tình nguyện viên bưng bê, xếp hàng hóa. Sự nhiệt tình và nhanh nhẹn của cậu học sinh lớp 5 khiến nhiều người tại đây tấm tắc khen ngợi.

Bên trong khu vực tiếp nhận, các tình nguyện viên cẩn thận phân loại từng kiện hàng, ghi chú rõ ràng để người nhận dễ dàng nhận biết đồ bên trong. Quần áo được sắp xếp ngay ngắn, dán nhãn “đồ nam”, “đồ nữ”, “đồ trẻ em”…

Nhiều người cẩn thận viết tay những dòng chữ bên ngoài túi đồ để lưu ý cho người nhận (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến hơn 12h, lượng người đổ về quá đông nên trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tạm ngưng tiếp nhận và hướng dẫn người dân chuyển sang các điểm lân cận.

Tại Nhà Thiếu nhi TPHCM, không khí cũng tấp nập không kém. Người dân liên tục mang nhu yếu phẩm đến gửi; lực lượng tình nguyện viên tất bật tiếp nhận, kiểm đếm và phân loại.

“Hôm nay sau giờ làm, tôi tranh thủ ghé tiệm tạp hóa mua thùng mì để gửi ủng hộ, mong người dân miền Trung sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Bùi Tá Nhuận (SN 1997, quê Quảng Ngãi) chia sẻ.

Ngoài sân, xe máy dựng nối dài, thùng hàng xếp lớp chờ chuyển vào bên trong. Mọi người đều làm việc khẩn trương với mong muốn tiếp sức cho đồng bào vùng mưa lũ.