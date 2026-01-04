Tài tử vươn lên đỉnh cao và rơi xuống tuyệt vọng vì phim tỷ USD “Avatar”

Cơn sốt Avatar 3: Lửa và tro tàn tiếp tục lan rộng sau khi ra mắt vào tháng 12. Trong đêm giao thừa, phim dẫn đầu doanh thu phòng vé với 8,1 triệu USD, trở thành bom tấn của mùa lễ hội. Dự kiến, Avatar 3 sẽ sớm vượt mốc 1 tỷ USD, qua đó đưa tổng doanh thu 3 phần phim lên hơn 6 tỷ USD.

Thành công của Avatar đến từ bàn tay đạo diễn James Cameron, kịch bản hấp dẫn, kỹ xảo vượt trội và dàn diễn viên phù hợp. Trong số đó, Sam Worthington - người đảm nhận vai nam chính Jake Sully - là một trong những cái tên đổi đời rõ rệt nhất.

Từ diễn viên vô danh đến ngôi sao phòng vé

Trước Avatar, Sam Worthington trải qua quãng thời gian dài mông lung với sự nghiệp diễn xuất. Xuất thân là thợ xây, anh rẽ hướng sang điện ảnh và được đào tạo bài bản tại Australia. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, con đường nghệ thuật của Sam không hề suôn sẻ.

Sam Worthington nổi tiếng nhờ thành công của loạt phim "Avatar" (Ảnh: Disney).

Ở tuổi 30, anh vẫn loay hoay với những vai phụ mờ nhạt, không tạo được dấu ấn. Áp lực tài chính khiến Sam phải bán sạch tài sản, rời khỏi căn hộ và sống tạm bợ trong chiếc xe hơi, lang thang giữa các vùng núi. Có thời điểm, anh từng nghĩ đến việc bỏ nghề.

Bước ngoặt đến khi đạo diễn James Cameron bất ngờ liên hệ mời Sam thử vai cho một dự án bí mật - sau này chính là Avatar. Khi đó, Sam vẫn đang ngủ trên xe vì không đủ tiền thuê nhà. Buổi thử vai trở thành phép thử lớn nhất cuộc đời anh.

Trong buổi thử vai Jake Sully, dự án được giữ bí mật đến mức Worthington không biết nội dung phim cũng như danh tính đạo diễn. Anh chỉ được yêu cầu đọc một phân cảnh có nhân vật đến từ hành tinh hư cấu - điều khiến nam diễn viên tỏ ra khó chịu. Thay vì đọc lời thoại, Sam bất ngờ nhổ kẹo cao su vào máy quay như một cách phản ứng.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, Sam kể: “Tôi tức giận vì không được cung cấp bất kỳ thông tin nào. Tôi nghĩ đó là sự lãng phí thời gian. Khi họ nói James Cameron muốn gặp tôi cho dự án của ông ấy, tôi chỉ nghĩ mình sắp gặp rắc rối lớn”.

Sự ngông cuồng "không giống ai" đã giúp Sam có được vai diễn Jake Sully trong "Avatar" (Ảnh: Disney).

Trái với lo lắng của Worthington, chính thái độ “không giống ai” ấy lại khiến James Cameron nhận ra sự phù hợp hiếm có. Bất chấp sự dè dặt của hãng phim, vị đạo diễn quyết định giao vai nam chính của dự án trị giá gần 300 triệu USD cho một gương mặt hoàn toàn mới.

Thời điểm thử vai Avatar, Sam Worthington đang ở giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Anh đã bán sạch tài sản, rời khỏi căn hộ và sống tạm bợ trong chiếc xe hơi, rong ruổi trên những con đường ở Australia.

“Tôi bán hết mọi thứ cho bạn bè. Tôi cần thoát khỏi cuộc sống lúc đó. Ở Sydney, đi đến đâu tôi cũng bị nhận ra. Tôi nổi loạn để chống lại cảm giác ấy”, Sam chia sẻ.

Khi được trao cơ hội, Worthington dồn toàn bộ tâm huyết cho vai Jake Sully. Anh không phàn nàn khi phải liên tục bay sang Los Angeles (Mỹ) tham gia các buổi thử vai và dần xây dựng mối quan hệ gắn bó với James Cameron.

Đạo diễn James Cameron chính là người đã làm thay đổi cuộc đời của Sam (Ảnh: Getty).

Theo Cameron, ông nhìn thấy ở Sam sự tương đồng rõ nét với Jake Sully - một kẻ thô ráp, bản năng nhưng dần bộc lộ tố chất thủ lĩnh và truyền cảm hứng. “Tôi đã gặp rất nhiều diễn viên, nhưng Sam là người khiến tôi muốn cùng anh ấy bước vào trận chiến, thậm chí là xuống địa ngục. Những người khác không làm được điều đó”, đạo diễn chia sẻ.

Nếu việc quay phim không phải trở ngại với Sam Worthington, các hoạt động quảng bá và tiếp xúc truyền thông lại là thử thách lớn. Bạn diễn Zoe Saldaña từng nhận xét: “Quá trình quay Avatar rất riêng tư và thoải mái, trong khi chiến dịch quảng bá thì hoàn toàn ngược lại. Đó không phải môi trường dễ dàng với Sam. Anh ấy xuất sắc trên phim trường hơn là trước đám đông và truyền thông”.

Trượt dốc trong ánh hào quang

Khi Avatar ra mắt, bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, giữ vị trí phim ăn khách nhất lịch sử suốt nhiều năm với doanh thu gần 3 tỷ USD. Chỉ sau một đêm, Sam Worthington từ một diễn viên vô danh trở thành ngôi sao được cả Hollywood săn đón.

Ngay sau thành công của Avatar, Sam Worthington thu hút sự chú ý của giới làm phim nhờ ngoại hình đậm chất điện ảnh và phong thái nam tính. Sự nghiệp của anh thăng tiến nhanh chóng, từ con trai của một công nhân nhà máy điện trở thành ngôi sao màn bạc được quan tâm.

Sự nổi tiếng nhanh chóng khiến Sam rơi vào khủng hoảng và trượt dốc một thời gian (Ảnh: Variety).

Anh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Terminator Salvation, Clash of the Titans, và suýt được chọn cho vai chính trong Green Lantern trước khi vai diễn rơi vào tay Ryan Reynolds. Tuy nhiên, sự nổi tiếng đến quá nhanh cũng kéo theo hệ lụy.

Khi vị thế của Sam Worthington tăng vọt tại Hollywood, nam diễn viên người Australia dần rơi vào trạng thái căng thẳng vì đánh mất sự riêng tư. Anh mệt mỏi khi trở thành tâm điểm chú ý, thường xuyên bị thợ săn ảnh theo sát trong đời sống thường nhật.

Năm 2014, Worthington từng bị bắt sau một vụ xô xát với nhiếp ảnh gia đang bám theo mình. Chia sẻ với Variety, nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận: “Tôi sẽ phát điên khi bị yêu cầu chụp ảnh hoặc bị chụp hình. Chỉ cần ai đó tiến lại gần, cảm giác lo lắng của tôi lập tức tăng cao”.

Là người đặc biệt coi trọng sự tự do và đời sống cá nhân, Sam Worthington gần như tách biệt khỏi thế giới giải trí mỗi khi có thể. Thậm chí, vào thời điểm được chọn vào vai chính trong Avatar, đoàn làm phim phải mất nhiều ngày mới liên lạc được với anh, bởi khi đó nam diễn viên đang một mình lang thang trên núi và không mang theo điện thoại. Nhà sản xuất Jon Landau nhận xét: “Đó mới chính là con người thật của Sam”.

Sam Worthington từng sợ hãi trước sự đeo bám của giới săn tin và tìm tới rượu (Ảnh: Getty).

Ở tuổi 33, Sam Worthington rơi vào khủng hoảng khi phải đối mặt với áp lực danh vọng và sự mất kiểm soát đời sống cá nhân. Anh thừa nhận nghiện rượu nặng, uống rượu từ sáng sớm và coi những quán bar là “bản đồ thế giới” của mình.

Nam diễn viên thừa nhận sự nổi tiếng khiến anh đánh mất quyền riêng tư và rơi vào trạng thái lo âu kéo dài. Cuối cùng, chính Lara Worthington, vợ anh, đã đưa ra tối hậu thư buộc Sam phải lựa chọn giữa gia đình và con đường tự hủy hoại bản thân. Đó là khoảnh khắc giúp nam diễn viên tỉnh ngộ.

Sự hồi sinh từ bờ vực

Sam Worthington quyết định cai nghiện, chấp nhận đánh đổi mọi thứ để làm lại cuộc đời. Nhiều năm sau, khi Avatar phần 2 và 3 lần lượt ra mắt, danh tiếng của anh một lần nữa được củng cố, lần này trong trạng thái trưởng thành và tỉnh táo hơn.

Bà xã chính là người đồng hành và kéo Sam Worthington khỏi những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời (Ảnh: Getty).

Nam diễn viên đưa gia đình sang New York (Mỹ) sinh sống, hạn chế ánh đèn Hollywood và lựa chọn vai diễn kỹ lưỡng hơn. Anh chấp nhận những dự án ít hào nhoáng nhưng giàu chiều sâu, khẳng định bản lĩnh diễn xuất đã từng bị bỏ quên. Tiêu biểu là vai sĩ quan quân đội trong loạt phim truyền hình Under the Banner of Heaven, cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của nam diễn viên sau giai đoạn khủng hoảng.

Ngôi sao người Australia cũng thừa nhận bản thân trưởng thành hơn khi bước vào tuổi U50. Anh chia sẻ: “Ở tuổi 30, tôi trẻ và khá kiêu ngạo. Càng lớn tuổi, tôi càng bình tĩnh hơn. Khi còn trẻ, tôi thường la hét, nóng nảy và bảo thủ với quan điểm của mình. Sau này, tôi nhận ra rằng nếu biết nhượng bộ và thỏa hiệp trong giao tiếp, tôi có thể tìm thấy những điều tốt đẹp hơn cả những gì mình từng nghĩ tới”.

Từ xuất phát điểm gần như trắng tay, Sam Worthington hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 40 triệu USD. Riêng với Avatar: The Way of Water, nam diễn viên nhận mức cát-xê khoảng 10 triệu USD, kèm theo phần trăm lợi nhuận. Với Sam Worthington, Jake Sully không chỉ là vai diễn để đời, mà còn là cánh cửa mở ra một cuộc sống hoàn toàn khác - từ vực sâu thất bại đến đỉnh cao của điện ảnh thế giới.