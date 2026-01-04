Venezuela đề nghị Mỹ thả Tổng thống Maduro ngay lập tức

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez (Ảnh: VTV).

“Chúng tôi yêu cầu thả ngay lập tức Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores”, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu trong một phiên họp của Hội đồng Quốc phòng Quốc gia được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước hôm 3/1. Bà gọi ông Maduro là “tổng thống duy nhất của Venezuela”.

Cùng với các quan chức cấp cao khác, bà Rodriguez mô tả việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Flores là một “vụ bắt cóc”, và vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Venezuela.

Phó Tổng thống Rodriguez cho biết thêm rằng chính phủ Venezuela sẽ ban hành một sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp và sẽ trình sắc lệnh này lên Tòa án Tối cao của nước này để phê chuẩn. Bà kêu gọi người dân chuẩn bị “bảo vệ” đất nước, nhưng không đưa ra chi tiết.

“Chúng tôi kêu gọi bảo vệ sự sống. Không một người đàn ông hay phụ nữ Venezuela nào được đứng ngoài”, bà Rodriguez nói. Bà cũng kêu gọi các chính phủ Mỹ Latinh khác ủng hộ Venezuela.

Những phát biểu của Rodriguez trái ngược với những phát biểu được đưa ra trước đó không lâu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump khẳng định tại một cuộc họp báo rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói chuyện với Phó Tổng thống Venezuela, và theo lời ông, bà đã bày tỏ thiện chí hợp tác trong một giai đoạn mới cho đất nước.

“Có một phó tổng thống được ông Maduro bổ nhiệm. Tại thời điểm này bà ấy là phó tổng thống. Bà ấy đã có một cuộc trò chuyện với Marco. Bà ấy nói: “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì các ông cần”. Tôi nghĩ bà ấy khá lịch sự. Chúng tôi sẽ làm việc này cho đúng”, Tổng thống Trump nói.

Ông Trump cho biết Washington sẽ tiếp quản việc điều hành Venezuela, đồng thời loại trừ khả năng phe đối lập Venezuela nắm quyền. Nhà lãnh đạo Mỹ lý giải, ông không tin lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado có đủ sự ủng hộ cần thiết để điều hành đất nước.

Những bình luận trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Maduro trong một chiến dịch diễn ra tại Caracas và các khu vực khác của quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện chưa rõ tình trạng và tung tích của vợ chồng Tổng thống Maduro, nhưng một quan chức của Mỹ cho biết, một chiếc máy bay chở ông Maduro và vợ đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở bang New York.

Nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn ma túy và vũ khí của các băng nhóm ở Venezuela tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới, những cáo buộc mà Caracas đến nay đã nhiều lần bác bỏ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố một bản cáo trạng mới đối với nhà lãnh đạo Venezuela cùng với vợ và con trai ông.