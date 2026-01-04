Chàng trai Pà Thẻn trúng tuyển Sỹ quan Lục quân với thành tích xuất sắc

Chàng trai Pà Thẻn giỏi cả toán lẫn tiếng Anh

Pà Thẻn là 1 trong 16 dân tộc rất ít người của Việt Nam, với khoảng 8.000 người sinh sống chủ yếu ở địa bàn tỉnh Tuyên Quang ngày nay. Sìn Đức Mạnh (SN 2007) sinh ra và lớn lên ở bản làng của người Pà Thẻn tại xã Tân Bắc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cũ. Cha Mạnh làm bộ đội, là người gốc ở đây, còn mẹ em là một giáo viên dạy toán người Tày.

Tuổi thơ của Mạnh gắn với bản làng, với những bạn học người Pà Thẻn, người Tày, người Dao, với điều kiện học tập khó khăn, thiếu thốn. Dù kí ức đã mờ nhạt, Mạnh vẫn nhớ những ngày mùa đông rét căm căm đi bộ rất xa để đến trường. Cái lạnh của vùng núi phía Bắc như cứa da cứa thịt. Nhưng bạn bè ai cũng thế, Mạnh không thấy khổ.

Sìn Đức Mạnh tại lễ vinh danh sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Chỉ sau này, khi gia đình của Mạnh chuyển về xã Hùng An sống - nơi phát triển hơn về kinh tế, chàng trai Pà Thẻn mới cảm nhận rõ con đường đến trường khi thiếu thốn đã từng vất vả thế nào.

Mạnh kể, khi còn ở Tân Bắc, em không có gì học ngoài sách giáo khoa, không điện thoại, không máy tính. Khi về Hùng An, Mạnh có thêm sách tham khảo để học, có máy tính nối mạng để học tiếng Anh. Sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả học tập giữa hai môi trường giáo dục khác nhau đi vào nhận thức của chàng trai Pà Thẻn.

Trong suốt những năm cấp 3, Mạnh duy trì thành tích học tập trong nhóm dẫn đầu của Trường THPT Hùng An. Toán là môn học thế mạnh của em, với điểm tổng kết dao động 9,5-9,7, phần nào phản ánh dấu ấn của người mẹ làm giáo viên toán, nghiêm khắc nhưng bền bỉ đồng hành cùng con.

Mạnh cũng đam mê với tiếng Anh. Nhờ có máy tính, Mạnh lựa chọn cách học chủ động và linh hoạt. Ngoài việc tự học từ vựng, làm đề, nam sinh tận dụng các công cụ AI để rèn kỹ năng viết và nói.

“Em thường tự làm bài trước, sau đó nhờ ChatGPT gợi ý dàn ý, cách diễn đạt. Từ đó em chỉnh sửa lại bài của mình”, Mạnh chia sẻ.

Thi tốt nghiệp THPT với kết quả cao, Mạnh đã băn khoăn trước hai lựa chọn: Học viện Ngoại giao hay Trường Sĩ quan Lục quân 1. Cuối cùng, hình ảnh “anh bộ đội cụ Hồ” vững chãi, mạnh mẽ của cha đã dẫn dắt Mạnh viết tiếp hành trình phụng sự Tổ quốc trong màu áo lính.

Khoác áo lính vì thần tượng bố

Năm 2025, Sìn Đức Mạnh trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân 1. Sau đó, nam sinh được lựa chọn cử đi đào tạo tại Trường Đại học Kiểm sát, theo chuyên ngành kiểm sát - một hướng đi đặc thù trong hệ thống đào tạo quân đội.

Chương trình học kéo dài 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, Mạnh sẽ quay lại môi trường quân đội để huấn luyện bổ sung, trước khi được phong quân hàm và phân công công tác tại các Viện kiểm sát hoặc Viện kiểm sát quân sự theo sự điều động của tổ chức.

Sìn Đức Mạnh (ngoài cùng bìa trái) cùng với các bạn học tại Trường Sỹ quan Lục quân 1 (Ảnh: NVCC).

Bước vào môi trường quân đội, chàng trai Pà Thẻn không tránh khỏi những ngày đầu bỡ ngỡ. Lịch sinh hoạt bắt đầu từ 4h30 sáng, tập thể dục từ 5h, thời gian nghỉ trưa ngắn, mỗi ngày học tới 11 tiết.

Thời gian đầu Mạnh bị ngợp. Nhưng sau một năm rèn luyện, nhịp sống ấy dần trở thành nề nếp. Mạnh cảm nhận rõ sự thay đổi về thể lực, kỷ luật và khả năng tập trung - những yếu tố mà em cho rằng không thể học được chỉ qua sách vở.

Nhìn về tương lai, Sìn Đức Mạnh không nói nhiều về thành công cá nhân. Điều nam sinh nhắc đến nhiều hơn là trách nhiệm quay trở lại quê hương, truyền động lực học tập cho những học sinh vùng cao, nơi em từng lớn lên.

“Ở quê em, nhiều bạn chọn thi vào trường quân đội vì đỡ gánh nặng kinh tế cho gia đình, lại có cơ hội học tập ổn định. Nếu sau này em làm tốt, em muốn về chia sẻ để các em có thêm niềm tin”, Mạnh nói.

Với Sìn Đức Mạnh, lựa chọn khoác áo lính không chỉ là một quyết định nghề nghiệp, mà là sự tiếp nối những giá trị đã được hình thành từ gia đình.

Lựa chọn khoác áo lính của Sìn Đức Mạnh là sự tiếp nối những giá trị đã được hình thành từ gia đình (Ảnh: NVCC).

Mạnh hâm mộ bố, một thanh niên từ bản làng Pà Thẻn đã vượt qua khó khăn bằng ý chí mạnh mẽ, vừa đi học vừa làm nương rẫy, chăn trâu cắt cỏ mà vẫn đạt thành tích học tập tốt. Cha của Mạnh cũng tốt nghiệp tại chính ngôi trường Sỹ quan Lục quân 1 cách đây hơn 20 năm.

Không cần đến những lời khuyên dạy của cha, chính cách cha sống và làm việc mỗi ngày đã trở thành tấm gương để Mạnh soi vào, từ đó định hình con đường đi của mình.

“Em muốn trở thành một người như bố – làm việc nghiêm túc, có ích cho tập thể và cho xã hội”, Mạnh chia sẻ.