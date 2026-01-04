Clip “100 ngôi sao nữ xinh đẹp nhất thế giới năm 2025” nổi bật tuần qua

100 nữ ngôi sao có gương mặt xinh đẹp nhất thế giới năm 2025

Năm 2025 vừa kết thúc, trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ TC Candler lại công bố danh sách thường niên 100 ngôi sao nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp nhất trong năm qua. Trong đó, cô gái đứng ở vị trí đầu bảng là một cái tên rất quen thuộc với nhiều người.

Những cái tên góp mặt trong danh sách này bao gồm các ngôi sao ở trong nhiều lĩnh vực, bao gồm diễn viên, ca sĩ, người mẫu… ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Đoạn video của TC Candler đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội.

100 nữ ngôi sao có gương mặt xinh đẹp nhất thế giới năm 2025 (Video: TC Candler).

100 ngôi sao nam đẹp trai nhất thế giới năm 2025

Cùng với danh sách 100 ngôi sao nữ sở hữu gương mặt xinh đẹp nhất thế giới trong năm 2025, TC Candler cũng thực hiện một đoạn video để công bố 100 ngôi sao nam đẹp trai nhất thế giới trong năm qua.

100 ngôi sao nam đẹp trai nhất thế giới năm 2025 (Video: TC Candler).

Người thợ thủ công chẻ cục đá ra thành từng mảnh mỏng đều như cắt bằng máy

Một thợ thủ công người Brazil đã khiến nhiều người phải thán phục khi sử dụng búa và đục để chẻ cục đá ra thành từng mảnh mỏng và đều nhau, không khác gì khi cắt đá bằng máy. Những mảnh đá này sẽ được sử dụng để lát vỉa hè.

Để có thể chẻ đá theo cách thủ công như vậy đòi hỏi người thợ phải có đôi tay khéo léo, sử dụng các công cụ một cách chuẩn xác.

Người thợ thủ công chẻ cục đá ra thành từng mảnh mỏng đều như máy (Video: Reddit).

Nhóm sinh viên Nhật Bản chế tạo thành công máy bay cất cánh bằng sức đạp

Một nhóm các sinh viên Nhật Bản đã chế tạo thành công chiếc máy bay có khả năng cất cánh khỏi mặt đất bằng cách dùng bàn đạp.

Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, nhóm này đã thành công trong việc đưa chiếc máy bay của mình cất cánh lên cao và di chuyển được một quãng đường dài.

Nhóm sinh viên Nhật Bản chế tạo thành công máy bay… xe đạp (Video: JPN).

Những khoảnh khắc ấn tượng đến mức khó tin của thế giới tự nhiên

Thế giới tự nhiên luôn tiềm ẩn nhiều điều kỳ diệu đến khó tin. Đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc kỳ thú của thế giới tự nhiên sẽ khiến người xem phải kinh ngạc.

Những khoảnh khắc ấn tượng đến mức khó tin của thế giới tự nhiên (Video: Unilad).

Khoảnh khắc chiếc ô tô bị sét đánh trúng 3 lần liên tục

Camera hành trình trên một chiếc ô tô đã ghi lại khoảnh khắc hy hữu khi một chiếc xe SUV đang di chuyển dưới cơn mưa đã bất ngờ bị sét đánh trúng 3 lần liên tục. Sự việc xảy ra trên một tuyến phố tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Các nhà khoa học cho biết ô tô giống như một chiếc lồng Faraday, dòng điện sẽ chạy dọc theo bề mặt kim loại của ô tô và truyền xuống đất qua lốp xe, do vậy những người ngồi bên trong xe khi bị sét đánh trúng sẽ an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi tia sét.

Dù vậy, ô tô khi bị sét đánh trúng cũng có thể bị hư hỏng hệ thống điện tử, nổ lốp hoặc gây cháy xe, nhưng hiếm khi xảy ra.

Khoảnh khắc chiếc ô tô bị sét đánh trúng 3 lần liên tục (Video: Newsflare).

Tai nạn bất ngờ và nguy hiểm trong phòng gym

Đoạn video do camera giám sát ghi lại tại một phòng tập gym ở khu đô thị Juazeiro do Norte cho thấy khoảnh khắc chiếc máy tập squat bất ngờ sập xuống, đập mạnh vào vùng lưng và cổ của một người đàn ông.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên máy tập đang gắn khối lượng tạ 150kg. Nạn nhân được nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu, song theo các bác sĩ, khả năng người này có thể đi lại chỉ còn khoảng 1% sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đại diện phòng tập gym cho biết toàn bộ hệ thống máy móc đều mới được trang bị và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Nguyên nhân vụ việc vẫn trong quá trình điều tra. Phòng tập cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân chi phí điều trị.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã gây sốc trên mạng xã hội, đồng thời trở thành lời cảnh báo đối với những người thường xuyên tập luyện tại phòng gym về nguy cơ tai nạn nếu thiếu kiểm soát an toàn.

Tai nạn bất ngờ và nguy hiểm trong phòng gym (Video: X).

Nhân viên cứu hộ nắm tóc để giải cứu cô gái muốn nhảy lầu tự sát

Nhân viên cứu hộ đã âm thầm tiếp cận từ phía sau rồi nắm chặt vào mái tóc dài của cô gái để ngăn cô này không nhảy xuống phía dưới. Dù nhân viên cứu hộ có cách giải quyết khá thô bạo, người này vẫn giải cứu được cô gái thành công.

Nhân viên cứu hộ nắm tóc để giải cứu cô gái muốn nhảy lầu tự sát (Video: Bilibili).

Robot hình người gây náo loạn vì bị ngã khi đang nhảy

Robot hình người của Trung Quốc đang thực hiện các động tác vũ đạo một cách mượt mà đã bất ngờ bị mất đà và trượt ngã. Tuy nhiên, sau cú ngã này, robot không nằm im mà đã liên tục vùng vẫy một cách dữ dội, khiến những người xung quanh có một phen hốt hoảng, lo sợ robot sẽ bị mất kiểm soát.

Robot hình người gây náo loạn vì bị ngã khi đang nhảy (Video: Weibo).

Hình ảnh tuyệt đẹp bên trong khối đá thạch anh tím

Hình ảnh bên trong một khối đá thạch anh cỡ lớn khiến nhiều người phải kinh ngạc vì vô cùng đẹp mắt, giống như một vũ trụ thu nhỏ.

Đá thạch anh tím là một biến thể khoáng vật thạch anh, có màu tím đặc trưng, bắt nguồn từ tạp chất sắt hoặc mangan có trong cấu trúc tinh thể. Đây là một loại đá quý rất được yêu thích tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.