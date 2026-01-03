Hướng dẫn nhận quà Tết 400.000 đồng qua VNeID liên kết ngân hàng

Theo Nghị quyết số 418 của Chính phủ ban hành ngày 28/12/2025, quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 có mức 400.000 đồng/người. Đây là khoản hỗ trợ bằng tiền, trao cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Những nhóm được nhận gồm người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội. Danh sách bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành.

Phương thức chính được triển khai là nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, kết hợp chi trả trực tiếp khi cần thiết theo hướng dẫn của địa phương.

Nghị định của Chính phủ nêu rõ Bộ Công an được giao phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai việc tặng quà thông qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID. Cách làm này giúp việc chi trả thuận tiện, minh bạch và hạn chế sai sót.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố có thể chỉ đạo chi trả trực tiếp. Quà có thể được chuyển vào tài khoản đang hưởng trợ cấp hằng tháng, đồng thời có thể chi trả bằng tiền mặt nếu người dân chưa có tài khoản, bảo đảm đúng đối tượng và đúng thời hạn.

Trước đó, phương thức nhận qua VNeID cũng được áp dụng trong đợt tặng quà trị giá 100.000 đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Do đó, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID tiếp tục được xác định là kênh nhận chính đối với khoản 400.000 đồng theo Nghị quyết 418.

Triển khai chính sách này, các ngân hàng đã ban hành hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID để nhận tiền an sinh xã hội. Người dân chỉ cần đăng ký tài khoản tại ngân hàng đã kết nối và thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Bước đầu tiên, người dân đăng nhập VNeID, chọn "An sinh xã hội", tiếp đó chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Tiếp đó, người dân chọn ngân hàng nhận tiền trợ cấp, nhập số tài khoản ngân hàng và số Căn cước công dân (nếu có). Sau khi thao tác xong, ứng dụng VNeID sẽ hiển thị kết quả liên kết.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, cả nước có 6.284.865 đối tượng được nhận quà lần này, gồm 1.651.056 người có công với cách mạng và 4.633.809 người thuộc diện bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Mức quà là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền.

Khoản quà 400.000 đồng theo Nghị quyết 418 của Chính phủ không thay thế, không gộp chung với quà Tết dành riêng cho người có công được thực hiện hằng năm theo các quy định và thông lệ trước đây. Người có công vì vậy vẫn được nhận quà Tết riêng, bên cạnh khoản hỗ trợ chung theo nghị quyết lần này.