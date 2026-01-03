Dự án giữa núi rừng mãi chưa xong, thiết bị lưu kho vì sợ bị mất trộm

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế được phê duyệt từ năm 2017, triển khai trong các năm 2018-2020, với tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng.

Dự án nằm trong khu rừng núi hoang vu dọc tỉnh lộ 16, thuộc xã Hương Bình cũ (nay là xã Bình Điền, thành phố Huế). Công trình có quy mô trên 20ha, công suất thiết kế 150 tấn/ngày đêm, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư.

Cảnh ngổn ngang tại khu vực tháp dẫn nước, rửa xe và nhà pha chế hóa chất của công trình. Đầu tháng 12/2024, Thanh tra thành phố Huế đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót, tồn tại của dự án xử lý rác thải nêu trên.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình triển khai, chính quyền thành phố Huế đã ban hành 5 quyết định điều chỉnh dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, nhiều gói thầu chưa về đích dù đã nhiều lần gia hạn thời gian thi công.

Trụ nước chữa cháy trong khu xử lý rác thải bị gỉ sét dù chưa một lần được sử dụng. Theo Thanh tra thành phố Huế, tại một gói thầu mua sắm thiết bị, chủ đầu tư đã nghiệm thu, thanh toán hạng mục phòng cháy, chữa cháy và 3 thiết bị liên quan, với tổng giá trị 323 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, các thiết bị này hoàn toàn không có tại công trình. Chủ đầu tư giải trình, sau khi lắp đặt thiết bị để nghiệm thu thanh toán, đơn vị thi công lo sợ bị mất cắp nên đã mang về kho cất giữ.

Khu bể lọc đã hoàn thành xây dựng nhưng thiếu máy bơm nước, hệ thống ống dẫn, đường điện. Đại diện nhà thầu thi công hạng mục này cho biết máy bơm nước có giá nhiều tỷ đồng cũng đã được đưa về kho cất giữ.

Thời gian qua, nhà thầu phải tự thuê người bảo vệ công trình. Tuy nhiên, do khu dự án nằm trong vùng núi hoang vắng, các loại máy móc, thiết bị đắt tiền cần lưu kho để đảm bảo an toàn.

Thanh tra cũng phát hiện nhiều hạng mục như khe co, giãn, khe dọc của một số tuyến đường bê tông chưa đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định. Một số vị trí chưa đủ thiết bị theo thiết kế vẫn được chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Một số đoạn lưới chống nắng dọc bờ hố chôn lấp rác thải bị rách, hư hại.

Mưa lớn khiến nhiều đất, đá trôi xuống lòng hồ sinh thái của khu xử lý rác thải 86 tỷ đồng.

Các hố ga bên trong dự án chưa có nắp đậy. Theo đánh giá của Thanh tra thành phố Huế, việc thi công kéo dài nhiều năm đã gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, thất thoát thiết bị do chưa xác định được thời điểm vận hành chính thức.

Đường ống dẫn nước vào điểm rửa xe bên trong khu xử lý bị mưa lớn gây hư hại.

Khu xử lý rác trọng điểm thành nơi chăn thả gia súc của người dân địa phương do không có hàng rào bảo vệ.

Khu xử lý rác thải tập trung Phú Sơn (phường Phú Bài), gồm 2 khu chôn lấp dự phòng và nhà máy điện rác Phú Sơn. Đây chính là nơi tiếp nhận phần lớn rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố Huế hiện nay.

Theo cơ quan chức năng, khối lượng rác phát sinh của các địa bàn còn lại không lớn, khoảng 40 tấn/ngày đêm, khó đáp ứng công suất của dự án đang xây dựng dang dở tại xã Bình Điền.

Tỉnh lộ 16 dẫn vào dự án đã bị hư hỏng, xuống cấp nặng, gây khó khăn cho việc vận chuyển rác thải rác thải sau này. Thanh tra thành phố Huế kiến nghị cấp có thẩm quyền rà soát, đánh giá lại toàn diện hiệu quả đầu tư của dự án, có phương án phù hợp nhằm tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Vị trí dự án xử lý trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).