Xuyên đêm đưa hàng cứu trợ từ TPHCM ra vùng lũ miền Trung

Tối 20/11, một số khu vực tại tỉnh Đắk Lắk vẫn chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân phải leo lên mái nhà chờ lực lượng chức năng tiếp cận cứu hộ.

Khi người thân ở quê đang gồng mình chống chọi dòng lũ dữ, nhiều người con xa xứ sinh sống ở TPHCM cũng mất ăn, mất ngủ vì lo lắng cho gia đình. Các bạn trẻ là đồng hương Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk) sống tại TPHCM đã nảy ra ý tưởng kêu gọi thiện nguyện, góp từng thùng mì, hộp sữa, chai nước mắm… để gửi những chuyến xe cứu trợ đưa về vùng lũ quê nhà.

Nhóm thiện nguyện đồng hương Phú Yên ở TPHCM gửi nhu yếu phẩm về vùng lũ miền Trung (Ảnh: Hoàng Hướng).

Từ 12h, hàng chục tình nguyện viên (phần lớn là người quê Phú Yên cũ) đã có mặt tại điểm tập kết hàng cứu trợ nằm trong khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình (TPHCM), để tiếp nhận nhu yếu phẩm từ người dân.

Các tình nguyện viên cùng nhau phân loại thực phẩm, sắp xếp hàng hóa, ghi danh sách nhà hảo tâm để đảm bảo minh bạch. Càng về tối, những thùng hàng chất cao dần, xếp kín cả lối đi nhỏ trong khu chợ.

Chị Nguyễn Thị Kim Yến (quê Phú Yên cũ) cho biết, tối qua, chị thức trắng vì không liên lạc được với người thân. Đến sáng 20/11, gia đình gọi lại báo nước dâng cao, cả nhà phải leo lên gác mái để trú tạm.

“Ở xa không làm gì được, tôi chỉ biết gom góp ít đồ và vận động bạn bè cùng chung tay gửi về quê. May mắn là sau khi kêu gọi, nhiều đồng hương đã chủ động liên hệ để phụ giúp”, chị Yến chia sẻ.

Tình nguyện viên sắp xếp, phân loại hàng cứu trợ để đóng gói lên xe (Ảnh: Hoàng Hướng).

Là một trong những tình nguyện viên có mặt tại điểm tiếp nhận, Nguyễn Ngọc Bảo Lam (SN 2007, sinh viên năm nhất tại TPHCM, quê Phú Yên cũ) vừa phân loại hàng hoá vừa liên tục theo dõi tin tức về mưa lũ ở quê nhà.

“Từ hôm qua đến nay, em rất bồn chồn vì lo cho gia đình ở quê. Sáng nay, em xin tham gia đoàn thiện nguyện để góp chút sức nhỏ hỗ trợ người dân trong tâm lũ”, Lam nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, càng về tối, các chuyến xe máy chở hàng cứu trợ càng tấp nập. Nhiều người tranh thủ sau giờ làm ghé gửi vài thùng mì, bao gạo, chai nước mắm hay đơn giản chỉ là bịch muối, hộp thuốc, chiếc đèn pin.

Đoàn xe máy nối đuôi nhau mang từng thùng mì, hộp sữa đến điểm tiếp nhận cứu trợ (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Quê em ở vùng lũ Phú Yên (nay là Đắk Lắk). Vì đang đi học nên em không thể về. Hôm nay, em biết có điểm nhận đồ cứu trợ ở đây, nên ghé tiệm tạp hoá mua vài thùng mì để gửi về cho bà con”, Hoàng (SN 2007, sinh viên tại TPHCM) chia sẻ.

Không chỉ những người con xa quê, nhiều người dân TPHCM cũng mang nhu yếu phẩm đến ủng hộ.

“Xem tin tức thấy bà con miền Trung trong lũ mà thương quá. Chiều nay, sau giờ làm, tôi và chồng mua vài thùng sữa, mì gói mang đến gửi cho bà con vùng lũ”, chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1988, ngụ phường Linh Xuân) nói.

Tình nguyện viên chất hàng cứu trợ lên xe tải để bắt đầu hành trình (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đại diện nhóm thiện nguyện cho biết, chỉ trong chiều và tối 20/11, nhóm đã tiếp nhận khoảng 3 tấn nhu yếu phẩm gồm: mì gói, sữa, bánh, nước uống, đèn pin và áo phao. Tất cả được phân loại, đóng thùng và chuyển lên xe tải trong đêm để kịp sáng mai về vùng tâm lũ.

“Lũ về bất ngờ, bà con không kịp trở tay. Nhìn cảnh đồng hương kêu cứu trên mạng mà xót lòng. Chúng tôi chỉ mong những chuyến hàng này đến tận tay người dân càng sớm càng tốt”, đại diện nhóm thiện nguyện cho biết.