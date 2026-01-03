Thuyền trưởng lái ca nô chở du khách vi phạm nồng độ cồn

Chiều 3/1, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật đối với tàu, thuyền đưa đón khách tham quan các đảo trên vịnh Nha Trang.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N.N.T. (44 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu KH-10xx, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,120mg/l khí thở. Thời điểm kiểm tra, ông T. đang điều khiển phương tiện chở nhiều du khách.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đang kiểm tra nồng độ cồn đối với ông T. (Ảnh: Trung Thi).

Theo Đội Cảnh sát đường thủy số 1, với hành vi trên, ông T. bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng, bị tạm giữ giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng cho đến khi hoàn thành việc nộp phạt.

Ông T. trình bày, tối 2/1 có sử dụng rượu bia với bạn bè nên trong cơ thể còn nồng độ cồn, dẫn đến vi phạm.

Cũng trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện ca nô sử dụng bình chữa cháy bị gỉ sét, không bảo đảm chất lượng. Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã yêu cầu chủ phương tiện thay thế thiết bị mới nhằm bảo đảm an toàn, phòng ngừa sự cố cháy nổ.

Một số bình chữa cháy bị rỉ sét, không bảo đảm chất lượng trên ca nô du lịch (Ảnh: Trung Thi).

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm và phổ biến các quy định về an toàn giao thông đường thủy cho thuyền trưởng, chủ phương tiện.

Đối với các trường hợp vi phạm như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định, phương tiện hết hạn đăng kiểm,… lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.