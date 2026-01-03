Xử phạt tài xế ô tô biển xanh vượt ẩu trên đường ở Lào Cai

Chiều 3/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt với anh N.H.T. (SN 1972, quê Điện Biên) do có hành vi điều khiển ô tô biển xanh vượt ẩu trên đường.

Hình ảnh chiếc ô tô biển xanh có hành vi vượt ẩu (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, anh T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h47 ngày 27/12/2025, tại km90+050 quốc lộ 4D thuộc địa phận phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, anh T. điều khiển ô tô BKS 27A-006.xx (nền biển màu xanh, chữ số màu trắng) và có hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Hành vi vi phạm của anh T. sau đó bị người dân phản ánh tới cảnh sát qua app VNeTraffic. Theo phản ánh, anh T. đã vượt xe tại nơi đường đèo dốc, trời mưa, tầm nhìn hạn chế, suýt để xảy ra tai nạn.

Ngày 2/1, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh và mời lái xe T. đến trụ sở làm việc. Qua xác minh, chủ chiếc xe biển xanh trong sự việc là một đơn vị cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên.