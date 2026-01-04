Con trai 14 tuổi của Lệ Quyên: Cao 1,8m nổi bật, được mẹ mua nhà 400m2

Gần đây, hình ảnh Lệ Quyên bên con trai Kỳ Anh thu hút sự quan tâm của khán giả. Nữ ca sĩ hé lộ cậu bé hiện cao 1,8m.

"Cầu thủ bóng rổ trộm vía cao lên từng ngày. 14 tuổi cao như vậy thì không biết sau này sẽ cao bao nhiêu. Công lao thúc ép từng bữa ăn, uống từng chai sữa mới được như vậy", Lệ Quyên chia sẻ về vóc dáng nổi bật ở tuổi 14 của Kỳ Anh.

Dưới phần bình luận, khán giả khen Kỳ Anh ngày càng trưởng thành, thay đổi so với hình ảnh đáng yêu, bầu bĩnh thuở bé. Cậu bé được nhận xét có gương mặt khôi ngô, thừa hưởng nét đẹp từ cha và mẹ.

Kỳ Anh (biệt danh là Bo) là con trai của Lệ Quyên với chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Sau khi cha mẹ ly hôn, cậu bé chủ yếu sống cùng mẹ nhưng vẫn được cha quan tâm đầy đủ. Dù hôn nhân đổ vỡ, Lệ Quyên và chồng cũ giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai.

Lệ Quyên từng chia sẻ, Kỳ Anh có tính cách trầm lắng, ít nói nhưng luôn mạnh mẽ, chững chạc: "Con hiểu mẹ yêu thương, chăm lo cho con thế nào, con hiểu cha là người tình cảm, sống chân thành ra sao. Do đó, con không bao giờ quan tâm đến những điều tiếng xung quanh".

Nữ ca sĩ cho biết, điều mong ước lớn nhất của cô là con trai trưởng thành, lương thiện, sống tử tế. Dù bận rộn, Lệ Quyên luôn dành thời gian chăm sóc, theo sát việc học tập và sinh hoạt hằng ngày của con. Cô cũng thường xuyên dẫn con trai tham dự nhiều sự kiện trong giới giải trí.

Mối quan hệ giữa Kỳ Anh và Lâm Bảo Châu - bạn trai Lệ Quyên - cũng được khán giả chú ý.

Giọng ca Để nhớ một thời ta đã yêu hé lộ, Lâm Bảo Châu như "bạn thân" của Kỳ Anh, dành sự quan tâm, chăm sóc cho cậu bé mỗi ngày, thường xuyên đồng hành cùng cậu bé trong những buổi tập gym, những chuyến du lịch.

Khi Lệ Quyên tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2024, cô được Lâm Bảo Châu và Kỳ Anh ngồi dưới khán đài nhiệt tình cổ vũ.

Hồi giữa tháng 12/2025, Lệ Quyên đăng tải khoảnh khắc đời thường giữa Lâm Bảo Châu và Kỳ Anh, thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Trong video, Lâm Bảo Châu và con trai Lệ Quyên ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, vừa ăn uống vừa trò chuyện một cách thoải mái và vui vẻ.

Là con trai của ca sĩ nổi tiếng và doanh nhân giàu có, Kỳ Anh được hưởng nhiều điều kiện chăm sóc tốt. Cậu bé hiện học tại một ngôi trường quốc tế tại TPHCM với mức học phí khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, Kỳ Anh được gia đình tạo điều kiện phát triển năng khiếu thể thao, tập luyện nhiều bộ môn như golf, bóng rổ, đạp xe... Trong đó, Kỳ Anh đặc biệt đam mê bóng rổ, từng thi đấu giao lưu ở Singapore, Mỹ; nhận được cúp vàng trong một giải thi đấu bóng rổ của trường.

Lệ Quyên định hướng con trai đi du học sau khi hoàn thành chương trình học ở Việt Nam. Năm 2017, nữ ca sĩ mua căn nhà rộng 400m2 tại Mỹ nhằm phục vụ kế hoạch du học trong tương lai của Kỳ Anh. Thi thoảng, Lệ Quyên dẫn con trai đi cùng trong các chuyến lưu diễn ở hải ngoại để làm quen với môi trường nước ngoài.

Doanh nhân Đức Huy cũng từng tặng con trai chiếc xe trị giá hàng tỷ đồng, mua hàng hiệu đắt đỏ, mua biệt thự sang trọng làm quà cho con khi con trưởng thành.

Trước những ý kiến cho rằng Kỳ Anh "sinh ra ở vạch đích", Lệ Quyên thẳng thắn cho biết con trai cô "xuất phát dưới mức 0, nhưng được bố mẹ lo ăn học đàng hoàng, giáo dục tử tế".

Về phía Kỳ Anh, cậu bé từ nhỏ đã nhận thức nhiều điều về môi trường sống, biết gia đình có điều kiện. Lệ Quyên hé lộ, cậu bé luôn sống giản dị, khiêm tốn, không tỏ ra khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa.

Lệ Quyên sinh năm 1981 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Năm 2004, cô phát hành album Giấc mơ có thật với nhiều ca khúc hit như: Hãy trả lời em, Thôi đừng chiêm bao... Năm 2009, Lệ Quyên vào TPHCM hoạt động và theo đuổi dòng nhạc xưa, được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà". Ngoài sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình cảm của Lệ Quyên cũng thu hút chú ý. Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ công khai tình cảm với nam người mẫu kém 12 tuổi - Lâm Bảo Châu.

Ảnh: Facebook nhân vật