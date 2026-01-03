Điều khiển ô tô vượt đèn đỏ, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 3/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.Q.T. (SN 1964, trú tại phường An Thắng, Đà Nẵng) về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Theo đó, ông T. bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Hình ảnh ô tô 92A-064.xx vượt đèn đỏ được ghi lại (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, vào ngày 30/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận phản ánh từ người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic. Video được cung cấp ghi lại hình ảnh một ô tô vượt đèn đỏ, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh. Qua điều tra, ông T. được xác định là người điều khiển phương tiện vi phạm.

Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi của mình. Ông khai nhận vào lúc 8h16 ngày 10/12/2025, trên tuyến đường Trần Thị Lý, phường Hòa Cường, Đà Nẵng, đã điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 92A-064.xx, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Ông T. bày tỏ sự hối lỗi, nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm và cam kết sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự an toàn giao thông, không tái phạm trong tương lai.