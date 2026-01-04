Cổ tích giữa đời thường và món quà bất ngờ của người đàn ông khiếm khuyết

“Mẹ tôi mang bầu gần 7 tháng thì bị ngã, tôi sinh non. Ngày đó điều kiện y tế thiếu thốn, tôi sống được đã là điều kỳ diệu, nhưng phải mang khiếm khuyết suốt đời”, anh Lê Quang Toán (47 tuổi), quê ở xã Trường Ninh, Quảng Trị mở đầu câu chuyện với giọng trầm buồn.

Bà Trần Thị Liên (58 tuổi, mẹ anh Toán) nhớ lại ngày lọt lòng, Toán chỉ nặng 1,1kg, cơ thể yếu ớt, mong manh giữa lằn ranh sinh - tử. Những năm đầu đời, con trai bà gần như bất động, chân tay teo nhỏ. Phải đến 5 tuổi, Toán mới chập chững tập đi.

Người đàn ông vượt nghịch cảnh để trở thành cầu nối yêu thương (Video: Tiến Thành).

Lên 10 tuổi, khi nhiều bạn bè đã học xong Tiểu học, Toán mới bắt đầu vào lớp 1, nói chậm, lên lớp 4 mới viết được những dòng chữ đầu tiên. Bù lại, Toán có trí nhớ rất tốt và một ý chí kiên cường, không chịu khuất phục trước khó khăn.

“Ngày còn đi học, hôm nào nó cũng cặm cụi tập viết đến khuya. Nhiều đêm tôi khuyên con đi ngủ sớm nhưng nó không chịu, quyết tâm viết xong bài tập. Nhìn con như vậy, tôi vừa thương, vừa lo”, bà Liên nhớ lại.

Càng lớn, Toán càng thấm thía những thiệt thòi sẽ theo mình suốt đời nhưng cậu luôn tin, chỉ cần kiên trì, một ngày sẽ tự bước đi trên chính đôi chân mình. Bền bỉ tập luyện, Toán đi lại được, dù dáng xiêu vẹo, nhiều lần vấp ngã, nhưng chưa bao giờ cậu bỏ cuộc. Toán học cách kiên nhẫn, lặng lẽ rèn luyện, chăm chỉ học tập.

Sau bao nỗ lực rồi Toán cũng trở thành học viên khoa Tin, Trường Trung cấp Kỹ thuật công - nông nghiệp Quảng Bình (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật công - nông nghiệp Quảng Trị) ở tuổi 24.

Tại ngôi trường này, lần đầu tiên anh Toán tiếp cận phong trào tình nguyện, nơi khơi dậy trong anh tinh thần sẻ chia. Từ đó, ý nghĩ đồng hành với người cùng cảnh ngộ dần hình thành trong tâm trí chàng trai.

Sức khỏe hạn chế, không thể trực tiếp tham gia các chuyến thiện nguyện, anh Toán chọn cách tận dụng internet kết nối nhà hảo tâm, gõ cửa các tổ chức xã hội, kiên trì giúp đỡ người khác theo cách của riêng mình.

Nhờ sự hóm hỉnh, hòa đồng cùng vốn hiểu biết về internet, anh Toán dần vun đắp được niềm tin của nhiều bạn bè, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội, kết nối những tấm lòng với hoàn cảnh cơ cực.

Với đam mê máy tính và tinh thần ham học hỏi, năm 2005, anh Toán tiếp tục theo học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ Hà Nội, hệ vừa học vừa làm. Năm 2010, anh tốt nghiệp, nhận bằng cử nhân.

Ba năm sau, anh được tuyển vào làm việc tại Hội người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị, nơi anh tiếp tục phát huy tinh thần sẻ chia, đồng hành với những mảnh đời khó khăn. Năm 2015, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Anh Toán còn đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh Quảng Bình (cũ), trở thành điểm tựa, truyền cảm hứng cho nhiều người cùng cảnh ngộ vượt lên số phận.

Công việc mới không chỉ phù hợp với sức khỏe mà còn giúp anh Toán có thu nhập tự nuôi sống bản thân. Quan trọng hơn, anh được đồng hành, kết nối và hỗ trợ người yếu thế, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn.

Thông qua việc kết nối của anh Toán, hàng trăm hoàn cảnh khốn khó được giúp đỡ, nhiều người khuyết tật có xe lăn, hộ nghèo nhận hỗ trợ sinh kế, học sinh nghèo được tiếp sức đến trường và đỡ đầu không ít em nhỏ mồ côi…

Trong hành trình ấy, anh Toán luôn giữ nguyên tắc không nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản cá nhân. Anh chỉ làm cầu nối, để người có điều kiện trực tiếp đến với hoàn cảnh cần giúp đỡ hoặc thông qua các hội bảo trợ.

Anh Toán còn dành nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện, lắng nghe những người cùng cảnh ngộ. Từ sự đồng cảm ấy, anh tiếp thêm cho họ niềm tin, động lực để vượt qua mặc cảm, từng bước hòa nhập cuộc sống, giúp mỗi người thấy rằng mình không đơn độc. Điều khiến mọi người ấn tượng ở anh chính là nụ cười luôn nở trên môi.

Có người khuyết tật nhờ sự động viên của anh Toán đã mạnh dạn phát huy năng khiếu hội họa, tự kiếm sống bằng nghề vẽ tranh, một số hoàn cảnh khác được kết nối, hỗ trợ vốn để gây dựng cuộc sống từ chăn nuôi. Có cặp đôi khuyết tật, nhờ sự mai mối của anh Toán mà nên duyên vợ chồng, tìm thấy hạnh phúc giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống.

“Người khuyết tật thường mang nhiều mặc cảm, ngại tiếp xúc. Nhưng nếu được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh tinh thần, họ có thể vượt qua rào cản, tự lo cho cuộc sống của mình, tìm thấy niềm vui”, anh Toán chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Kim Thùy, giáo viên Trường Tiểu học Duy Ninh, xã Ninh Châu (Quảng Trị), là một trong nhiều hoàn cảnh được anh Toán giúp đỡ. Chị Thùy mồ côi bố, nhờ anh Toán kết nối đã được nhận đỡ đầu khi đang học lớp 10, đến lúc tốt nghiệp đại học.

“Anh Toán không chỉ giúp tôi vươn tới ước mơ mà còn là tấm gương để tôi noi theo. Anh có nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu. Không chỉ tôi mà rất nhiều người được anh truyền cảm hứng để vượt khó, vươn lên”, chị Thùy nói.

Với những đóng góp bền bỉ trong hoạt động từ thiện, anh Toán được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Anh còn giành giải thưởng tình nguyện quốc gia cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Chỗ dựa vững chắc để anh Toán yên tâm trên hành trình thiện nguyện chính là mái ấm gia đình nhỏ, bên người vợ dược sĩ, mở cửa hàng kinh doanh thuốc và hai con nhỏ, một trai, một gái.

Nhắc đến chuyện tình của mình, anh Toán vẫn gọi đó là “món quà bất ngờ của cuộc đời”. Năm 2015, trong một lần ốm, anh ghé hiệu thuốc, gặp cô dược sĩ trẻ Lê Thị Minh Thư, kém anh 13 tuổi.

“Tôi có cảm tình với Thư ngay từ lần gặp đầu, nhưng tự ti nên không dám nghĩ xa. Sau này nói chuyện nhiều hơn, thấy hợp nhau, tôi nửa đùa nửa thật ngỏ lời yêu, không ngờ Thư đồng ý”, anh Toán tâm sự.

Ban đầu, gia đình còn lo lắng, nhưng khi hiểu được sự chân thành của anh chị, bố mẹ đã chấp thuận, họ về chung một nhà.

Chị Thư bộc bạch: “Ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm sức khỏe, nhưng qua những lần trò chuyện, tôi cảm mến ở anh Toán bởi sự điềm đạm, nhân hậu, nghị lực hiếm có. Bên anh, tôi học được cách tin tưởng, hy vọng và sống tử tế hơn mỗi ngày”.

Cuối năm 2025, khi các hội đặc thù ở Quảng Trị sáp nhập, anh Toán xin nghỉ theo chế độ. Sau đó, anh được bạn bè giúp đỡ tạo công việc mới trong lĩnh vực kết nối du lịch, đan xen công tác xã hội.

Ông Thái Vĩnh Liệu, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị, đánh giá anh Toán là người nghị lực, có nhiều đóng góp trong việc giúp đỡ người yếu thế.

Theo ông Thái Vĩnh Liệu, dù anh Toán không còn làm việc tại hội, nhưng tinh thần nhiệt huyết, lòng nhân ái và những cống hiến của anh nhiều năm qua luôn được tổ chức, cộng đồng ghi nhận, trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều người khuyết tật.

04/01/2026 - 06:00