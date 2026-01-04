Gia đình ở TPHCM du lịch bằng "nhà di động" 1,5 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch

“Nhà di động” hai tầng gắn trên xe bán tải

Điểm đến của gia đình chị Đoàn Thanh Giang trong chuyến du lịch đầu năm nay là Bảo Lộc và Đà Lạt cũ (nay đã được sắp xếp lại thành các phường thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Đồng hành với gia đình chị Giang trong chuyến đi lần này là người bạn quen thuộc - “nhà di động” trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Đây thực chất là một chiếc xe bán tải được lắp đặt bộ thiết bị cắm trại nhập khẩu từ Đức.

"Nhà di động" trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Giang cho biết, vốn cùng ấp ủ ước mơ du lịch, khám phá thế giới đó đây, vợ chồng chị thường xuyên cùng các con đi du lịch. Hằng năm, gia đình chị đều tổ chức các chuyến du lịch cùng ông bà nội và ông bà ngoại của các con như một cách gắn kết gia đình.

Ban đầu, gia đình chị Giang sử dụng nhiều loại phương tiện khác nhau cho chuyến đi, chủ yếu là phương tiện công cộng. Đến khi sinh bé thứ ba, chị Giang và anh Tâm mới lóe lên suy nghĩ du lịch bằng "nhà di động" để có thể đi lâu hơn, khám phá nhiều hơn.

Nghĩ là làm, vợ chồng chị Giang quyết định chi khoảng 1,5 tỷ đồng để mua một chiếc xe bán tải và bộ thiết bị "nhà di động".

Thiết bị có cấu trúc như một thùng hàng gắn phía sau xe, khi bung ra sẽ tạo thành không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi hai tầng. Tầng trên của xe bố trí nệm kích thước 1,6mx2m, tầng dưới có nệm 0,8mx2m, đủ cho cả gia đình ngủ nghỉ thoải mái.

Phần lều được làm từ vải chống thấm nhiều lớp, có khả năng cách nhiệt, chịu mưa tốt và được thiết kế bốn cửa sổ để đón gió, ngắm cảnh thiên nhiên xung quanh.

"Nhà di động" đã gắn bó với gia đình chị Giang trong nhiều chuyến đi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thùng xe còn tích hợp mái hiên di động có thể đóng - mở bằng điều khiển từ xa, giúp che nắng mưa khi dừng chân. Hai bên thân thùng có thể mở rộng, tạo không gian nấu nướng.

Xe được trang bị bình nước sinh hoạt cùng hệ thống điện dự trữ, đủ duy trì các thiết bị như đèn, quạt, tủ lạnh, điều hòa.

Theo chị Giang, chỉ cần sạc khoảng 20 tiếng, lượng điện trên xe có thể dùng cho sinh hoạt trong vòng 4 ngày. Ngoài ra, trên nóc thùng còn có tấm pin năng lượng mặt trời để bổ sung điện trong quá trình di chuyển hoặc cắm trại dài ngày.

Du lịch cùng ba con nhỏ, vợ chồng chị Giang đặt sức khỏe và sự thoải mái của các con lên hàng đầu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nhà di động” đã đồng hành cùng gia đình chị trong nhiều chuyến đi, từ ngắn ngày đến dài ngày. Với chuyến du lịch dịp Tết Dương lịch này, gia đình ban đầu dự định dành trọn hơn 4 ngày nghỉ. Tuy nhiên, do lo ngại tình trạng kẹt xe dịp lễ, chị Giang quyết định xuất phát sớm từ ngày 30/12/2025.

Gia đình lưu trú tại Bảo Lộc hai đêm, sau đó di chuyển lên Đà Lạt. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm ở Đà Lạt, nhận thấy lượng khách đổ về quá đông, giao thông căng thẳng, chị Giang quyết định thay đổi kế hoạch, rời Đà Lạt sớm hơn dự kiến.

“Sau đó, cả nhà về thẳng Đồng Tháp thăm gia đình bên ngoại, chơi trọn hai ngày cuối của kỳ nghỉ rồi mới quay lại TPHCM để các bé đi học, bố mẹ đi làm”, chị Giang cho biết.

Nhờ đi sớm và di chuyển trái giờ cao điểm, tổng thời gian từ TPHCM lên Bảo Lộc - Đà Lạt chỉ khoảng 7 tiếng, không quá áp lực. Gia đình chị Giang thường xuyên dừng nghỉ dọc đường để các bé vận động, giúp chuyến đi nhẹ nhàng hơn.

Đón năm mới giữa rừng, không pháo hoa nhưng nhiều gắn kết

Tại Bảo Lộc, gia đình chị Giang cắm trại ở khu vực núi Đại Bình, gần nhà một người bạn. Chị Giang kể, buổi sáng ở đây không gian xung quanh phủ kín sương mây, tạo cảm giác như đang “ngủ giữa biển mây”.

Trong chuyến đi, các bé được thỏa sức vận động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Có hôm gia đình tôi ở lưng chừng núi, sáng bước ra nhìn xung quanh không thấy gì vì mây dày đặc. Khi di chuyển lên cao hơn thì lại ở trên mây, đó là trải nghiệm rất đặc biệt”, chị chia sẻ.

Ở Đà Lạt, do lượng du khách quá đông, gia đình chỉ tranh thủ ghé thăm rừng lá phong. Buổi tối, cả nhà ngủ trên xe gần khu vực hồ Xuân Hương rồi rời đi sớm để tránh cảnh kẹt xe ngày hôm sau.

Là người có nhiều kinh nghiệm đi xe địa hình, chị Giang cho biết gia đình thường ưu tiên các tuyến đường vắng, tránh quốc lộ đông đúc.

“Lên Bảo Lộc, chúng tôi không đi quốc lộ 20 mà chọn đường qua thị trấn Võ Xu. Đường hơi xấu nhưng vắng, cảnh đẹp, phù hợp với xe bán tải và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn”, chị nói.

Đón Tết Dương lịch giữa rừng, gia đình chị Giang không có pháo hoa, không có cảnh chen chúc. Thay vào đó là không gian tĩnh lặng, cả nhà cùng đốt lửa trại, đọc sách, vui chơi cùng nhau.

Chị Giang mong muốn chuyến đi giúp gia đình chị gắn kết hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Điều chúng tôi mong muốn nhất trong năm mới là gia đình gắn kết hơn. Khi bố mẹ và các con có thời gian ở bên nhau, chia sẻ và đồng hành, các con sẽ cảm nhận được sự yêu thương và dễ dàng mở lòng hơn”, chị Giang chia sẻ.

Ba đứa trẻ đặc biệt yêu thích các hoạt động ngoài trời như tắm thác, đi xe địa hình, leo sườn đồi, chạy xe đạp địa hình - những trải nghiệm hiếm có khi sống ở đô thị.

Theo chị Giang, gia đình chị thường xuyên chọn Lâm Đồng làm điểm đến bởi khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, chuyến đi dịp đầu năm mang ý nghĩa đặc biệt hơn, không chỉ là du lịch mà còn là khoảng thời gian để cả gia đình “sạc lại năng lượng”.

Từ trải nghiệm của mình, chị cho rằng cắm trại bằng “nhà di động” vào dịp lễ cần chuẩn bị kỹ kế hoạch di chuyển, tính toán thời gian linh hoạt để tránh kẹt xe, thời tiết xấu. Với gia đình có trẻ nhỏ, việc chia nhỏ chặng đường, dừng nghỉ hợp lý là rất quan trọng.

Gia đình chị Giang tận hưởng không khí xanh mát của vùng rừng núi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khó khăn lớn nhất đôi khi không phải là đường đi hay thời tiết, mà là sự thống nhất giữa hai vợ chồng khi kế hoạch phải thay đổi liên tục. Nhưng chính những chuyến đi như vậy lại giúp cả gia đình hiểu nhau và gắn bó hơn”, chị nói.

Chị cũng lưu ý người mới cắm trại địa hình cần đặc biệt cẩn trọng với nguy cơ xe sa lầy, nhất là trong điều kiện mưa ẩm.

“Điều quan trọng nhất vẫn là được hòa mình vào thiên nhiên và dành trọn thời gian cho các con. Có những lúc mải chơi đến mức quên cả chụp hình, nhưng đó lại là những kỷ niệm đáng nhớ nhất”, chị Giang chia sẻ.