Vụ nhiều cán bộ, nhân viên y tế kêu cứu: Có tiền thưởng, lương vẫn bị nợ

Chiều 3/1, ông Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc, thành phố Huế, thông tin đến nay Trung tâm chưa thanh toán được tiền lương các tháng cuối năm 2025 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị.

Theo ông Cường, Trung tâm Y tế Phú Lộc hiện có 488 cán bộ, nhân viên và được giao tự chủ khoảng 30%. Do số lượng bệnh nhân đến điều trị ít, nguồn thu không đảm bảo dẫn đến tình trạng thiếu tiền để trả lương nhân viên.

Trung tâm Y tế Phú Lộc, cơ sở Chân Mây, nơi có nhiều cán bộ, nhân viên đang bị nợ lương (Ảnh: Nguyễn Luân).

Đơn vị này đã có tờ trình gửi Sở Y tế thành phố Huế kiến nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc xác nhận, đã chi trả tiền thưởng cho đội ngũ nhân viên, với 3 mức: hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mức chi thưởng hơn 7,5-10,8 triệu đồng/người.

Kinh phí thực hiện từ nguồn chi sự nghiệp y tế dành cho chế độ tiền thưởng. Tổng số tiền thưởng đơn vị đã chi đợt này là hơn 4,7 tỷ đồng.

Trong số 99 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, có Giám đốc và một Phó Giám đốc, kiêm Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế Phú Lộc.

Như Dân trí đã phản ánh, nhiều cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Y tế Phú Lộc phải “kêu cứu” khi bị nợ tiền lương tháng 11 và 12/2025, gây ảnh hưởng đến đời sống của đội ngũ này.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khắc Thu, công tác tại Khoa Khám bệnh cho biết từ tháng 10, đơn vị chủ quản đã phải chia làm 2 lần thanh toán lương.

Từ tháng 11/2025 đến nay, Trung tâm Y tế Phú Lộc chưa trả lương cùng các khoản phụ cấp, tiền ngoài giờ cho đội ngũ nhân viên.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Huế thừa nhận tình trạng chậm lương không chỉ xảy ra riêng ở Phú Lộc mà còn nhiều trung tâm khác. Nguyên nhân sâu xa được cho là do ngành y tế được giao chỉ tiêu tự chủ cao hơn so với năng lực thực tế.

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ, cùng với sự cạnh tranh từ các bệnh viện tuyến Trung ương và tư nhân khiến nhiều cơ sở y tế công lập khó thu hút bệnh nhân, làm giảm nguồn thu.

Sở Y tế thành phố Huế đã tổng hợp, đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh số lượng vị trí việc làm được hưởng lương từ ngân sách nhà nước thay vì từ nguồn thu sự nghiệp, phù hợp với năng lực thực tế.