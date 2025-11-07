Tôn bay, kính vỡ tơi tả do bão Kalmaegi càn quét

Tối 6/11, khi bão Kalmaegi càn quét khu vực ven biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai làm vỡ từng mảng kính cường lực ở cửa chính của khách sạn Hải Âu nằm sát bờ biển (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tôn của nhiều khu nhà để xe tại công sở bị gió thổi bay (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhiều hàng quán tại các phường như Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai bị bão tàn phá gây hư hỏng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Nhà dân ở xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai bị tốc mái do gió giật mạnh (Ảnh: Văn Tố).

Mái tôn một nhà dân ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai bị gió thổi bay ra đường (Ảnh: Công Sơn).

Cây cối đổ gãy, tôn bay xuống đường ảnh hưởng đến giao thông đi lại tại Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bão Kalmaegi đổ bộ khiến nhiều nhà dân ở khu vực làng chài Nhơn Hải (tỉnh Gia Lai) bị đổ sập (Ảnh: Nam Anh).