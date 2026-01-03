Xót xa tiễn biệt chàng trai về quê nghỉ Tết, tử nạn ngay trước nhà

Những ngày qua, thông tin về sự ra đi đột ngột của anh Đ.X.S. (SN 2001, quê xã Tân Phú, Nghệ An) đã khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Anh S. ra đi trong một vụ tai nạn giao thông vào ngày đầu năm 2026, chỉ cách nhà vài bước chân, khi vừa trở về quê thăm gia đình.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh S. đã không qua khỏi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người thân và những người từng gắn bó với anh. Lễ tiễn đưa chàng trai có sự hiện diện của đông đảo người dân, bạn bè, đồng nghiệp đến chia buồn.

Sự ra đi của Đ.X.S. khi tuổi đời còn rất trẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa (Ảnh: Đăng Khoa).

Trên trang cá nhân, chị gái anh S. chia sẻ nỗi đau tột cùng của gia đình khi chưa thể tin em trai đã ra đi mãi mãi. Việc anh gặp nạn khi chỉ còn cách nhà vài bước chân càng khiến nỗi đau trở nên day dứt. Những dòng chia sẻ này đã khiến nhiều người theo dõi không khỏi nghẹn lòng.

Người thân cho biết anh S. là người hiền lành, hiếu thảo, sống chan hòa, giữ mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống lớn, nỗi đau khó nguôi đối với cha mẹ, anh chị em và những người từng yêu quý, gắn bó.

Thầy Nguyễn Đăng Khoa, giáo viên Trường THPT Lê Lợi (Nghệ An), chia sẻ về học trò cũ: "S. là học sinh chăm ngoan, có ý chí vươn lên và tinh thần cầu tiến. Trong suốt những năm học phổ thông, em luôn nỗ lực rèn luyện, được thầy cô và bạn bè đánh giá cao".

Sau khi tốt nghiệp THPT, anh S. theo học Học viện Ngoại giao và đạt kết quả loại giỏi. Sau đó, anh được tuyển dụng công tác tại một đơn vị trực thuộc ngành Ngoại giao. Trong quá trình làm việc, anh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị và sự tận tâm với công việc.

Theo thầy Khoa, trước khi gặp nạn, anh S. vẫn đang ấp ủ nhiều dự định cho tương lai, mong muốn tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và ổn định cuộc sống. Đồng nghiệp nhận xét anh là người sống giản dị, khiêm tốn, sẵn sàng hỗ trợ người khác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Tháng 10/2025, anh S. được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, một dấu mốc quan trọng ghi nhận quá trình rèn luyện và phấn đấu không ngừng. Với năng lực và tinh thần cầu tiến, anh được tuyển dụng chính thức, trở thành phóng viên Ban Đối ngoại, Báo Thế giới và Việt Nam.

Trong bài điếu văn tiễn biệt ngày 2/1, ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam, đánh giá anh là một trí thức trẻ có tinh thần trách nhiệm, cầu thị, chủ động trong công việc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Anh cũng là người sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên thực tập bằng thái độ tận tình, cởi mở. Trước khi về quê, anh đã kịp hoàn thành một bài viết quan trọng, được tòa soạn coi như kỷ vật nghề nghiệp cuối cùng anh để lại.

Ở tuổi 25, khi con đường phía trước còn rộng mở với nhiều dự định và khát vọng, chàng trai ngành ngoại giao đã phải dừng bước.

Sự ra đi của anh không chỉ là mất mát riêng của gia đình mà còn để lại niềm tiếc thương sâu lắng đối với những người từng biết đến, làm việc và đồng hành cùng anh.