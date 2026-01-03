Tin vui cho người dân TPHCM khi đi xin giấy phép xây nhà

Theo Quyết định 29 do UBND TPHCM mới ban hành, từ ngày 1/1, người dân TPHCM có thể trực tiếp nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cấp 3-4 tại UBND xã, phường và đặc khu nơi có công trình.

Các địa phương cấp xã cũng được giao thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp 3, cấp 4 nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên với nguyên tắc đơn vị hành chính cấp xã chiếm tỷ lệ diện tích khu đất xây dựng công trình lớn hơn sẽ thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng.

Một công trình xây dựng nhà vi phạm ở phường Thới An (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

TPHCM cũng quy định hoạt động cấp phép xây dựng đối với các khu đất đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện.

Cụ thể, tại khu vực đã có quy hoạch phân khu chức năng được phê duyệt nhưng chưa triển khai, người dân được phép xây dựng tối đa 3 tầng và 1 tầng hầm. Trường hợp khu vực đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa thực hiện, chỉ được xây dựng mới 1 tầng; việc sửa chữa, cải tạo công trình hiện hữu thực hiện theo số tầng đang có, song phải đảm bảo phù hợp quy chuẩn, chỉ tiêu quy hoạch.

Đối với giấy phép xây dựng có thời hạn, thời gian hiệu lực do cơ quan cấp phép quyết định nhưng không quá 5 năm. Khi quy hoạch được điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo và xem xét việc gia hạn theo quy định nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

UBND TPHCM giao cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc chức năng và trong phạm vi địa giới được giao quản lý. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả công trình còn lại.

Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép đã cấp không đúng quy định, UBND TPHCM sẽ trực tiếp ra quyết định thu hồi.

Trường hợp khi điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của công trình, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo.

Các cơ quan được phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm niêm yết công khai quy định, tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng trình tự, thời hạn.