Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ

Ngày 3/1, Công an TP Hà Nội cho biết những ngày vừa qua, công an các địa phương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tối 30/12/2025, Công an xã Sóc Sơn kiểm tra, làm rõ hoạt động mua bán, tàng trữ pháo nổ của nhóm đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (37 tuổi, trú tại xã Trung Giã, Hà Nội), Nguyễn Văn Dậu (44 tuổi), Bùi Thị Hồng Thu (56 tuổi), cùng trú xã Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Văn Huân (49 tuổi, trú xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại nhà Nguyễn Tiến Mạnh 10 hộp pháo. Kết quả giám định xác định số tang vật là pháo hoa nổ, tổng khối lượng 26kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng nêu trên để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Nguyễn Xuân Tùng và Trương Xuân Phương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cùng ngày, khoảng 14h, tổ công tác Công an xã Bát Tràng làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hữu Nghị, thôn 5 Đông Dư, phát hiện Lò Đức Minh đang vận chuyển một thùng carton có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 4 khối hình hộp và 41 khối hình trụ nghi là pháo nổ. Làm việc với công an, Minh khai nhận số hàng trên là pháo nổ. Công an xã Bát Tràng đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 21/12, Công an phường Bạch Mai phát hiện một đối tượng chở thùng hàng khả nghi trước số 340 Kim Ngưu.

Kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong có 19 giàn pháo nổ, khối lượng 15,2kg. Qua đấu tranh, Công an phường xác định hai đối tượng mua bán pháo nổ là Nguyễn Xuân Tùng (34 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) và Trương Xuân Phương (33 tuổi, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Công an thành phố sau đó đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.