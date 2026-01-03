Tự đặt, thu các loại phí có thể bị phạt 100 triệu và buộc hoàn trả tiền

Mức phạt này nằm trong Nghị định số 2 do Chính phủ ban hành, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí. Nghị định gồm 4 chương 30 điều, có hiệu lực từ 1/1.

Về hành vi tự đặt và thu các loại phí, lệ phí, Chính phủ quy định mức phạt tiền 2-4 triệu đồng với vi phạm có số tiền vi phạm đến dưới 10.000.000 đồng; phạt 4-10 triệu đồng với vi phạm có số tiền vi phạm 10-30 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất là 80-100 triệu đồng với vi phạm có số tiền vi phạm trên 300 triệu đồng.

Việc thu phí, lệ phí không đúng mức cũng sẽ bị phạt tiền, thấp nhất là 1-2 triệu đồng với vi phạm có số tiền vi phạm đến dưới 10 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất cho hành vi này là 60-100 triệu đồng, áp dụng với vi phạm có số tiền vi phạm từ 300 triệu đồng trở lên.

Hành vi tự đặt và thu các loại phí, lệ phí có thể bị phạt tới 100 triệu đồng (Ảnh minh họa: VETC).

Ngoài ra, Chính phủ quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn trả toàn bộ tiền phí, lệ phí thu được cho người nộp do tự đặt và thu các loại phí, lệ phí cũng như thu không đúng mức quy định. Trường hợp không xác định được người nộp phí, lệ phí để hoàn trả, toàn bộ số tiền này được nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cùng với đó Chính phủ buộc phải thực hiện trách nhiệm của tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Nghị định cũng quy định phạt tiền đối với hành vi khai không đúng quy định để được miễn, giảm phí, lệ phí. Mức phạt là 20% tính trên số tiền được miễn, giảm. Mức phạt tối thiểu là 500.000 đồng, mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.

Đi kèm với phạt tiền, Chính phủ quy định buộc nộp ngân sách Nhà nước số tiền phí, lệ phí do vi phạm hành vi khai không đúng quy định để được miễn, giảm phí, lệ phí; hành vi miễn, giảm phí, lệ phí không đúng quy định dẫn đến thiếu số tiền phí, lệ phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước, bao gồm tiền chậm nộp phí, lệ phí theo quy định của Luật Quản lý thuế (nếu có).

Chính phủ cũng nêu rõ biện pháp buộc hoàn trả tiền phí, lệ phí cho người nộp phí, lệ phí do hành vi miễn, giảm phí, lệ phí không đúng quy định. Trường hợp không xác định được người nộp phí, lệ phí để hoàn trả thì nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí này vào ngân sách Nhà nước.

Cũng theo nghị định của Chính phủ, vi phạm lần đầu đối với hành vi khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí và pháp luật về quản lý thuế và vi phạm lần đầu khai không đúng hoặc khai không đầy đủ các khoản mục trên tờ khai phí, lệ phí, sẽ bị phạt cảnh cáo.

Mặt khác, Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với trường hợp vi phạm nghĩa vụ nộp phí, lệ phí không kịp thời của người nộp phí, lệ phí nhưng không dẫn đến thiếu số tiền phí, lệ phí phải nộp.

Với vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý.

Với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt để giải quyết.