Phố cổ Hội An vắng lặng lạ thường trước bão số 13

Trước giờ bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ, phố cổ Hội An chìm trong không khí vắng lặng, khác hẳn vẻ nhộn nhịp thường ngày. Từ đầu giờ chiều, tiểu thương hối hả thu dọn hàng hóa, che chắn quầy kệ, chuẩn bị ứng phó với cơn bão được dự báo sẽ gây ảnh hưởng lớn.

Đến 17h, khu chợ trung tâm thành phố cổ gần như im ắng, chỉ còn tiếng mưa và gió rít. Hàng trăm tiểu thương đã đồng loạt kê cao hàng hóa, che chắn và buộc chặt các sạp hàng để phòng nước dâng và gió mạnh.

Đường Nguyễn Hoàng tối sớm hơn thường lệ, các cửa hàng và quán cà phê đều đóng cửa. Nước sông Hoài đã dâng sát mép vỉa hè, báo hiệu nguy cơ ngập lụt.

Một số hộ dân trong khu phố cổ đã dùng bạt và dây chằng để che kín cửa ra vào, gia cố nhà cửa trước sức gió và mưa lớn.

Dù vậy, vẫn còn lác đác một số du khách tranh thủ dạo phố và chụp ảnh tại các điểm tham quan, trước khi phố cổ hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Chị Ánh, chủ quán cà phê trên đường Trần Phú, cho biết đã đóng cửa từ 18h do mưa gió và vắng khách. "Thôi thì đóng cửa sớm cho an toàn, chờ bão qua rồi mở lại", chị Ánh nói.

Nhiều tiểu thương khác cũng đang đối mặt với thiệt hại nặng nề từ đợt ngập lụt trước đó. Cửa hàng vải của bà Thúy An (60 tuổi) trên đường Hoàng Diệu đã đóng cửa 10 ngày nay do toàn bộ số vải trị giá 40 triệu đồng bị hư hỏng. Bà An vẫn chưa dám mở bán trở lại, chờ xem bão số 13 có tiếp tục gây ảnh hưởng hay không.

Chị Hương Ly (phường Hội An Tây) cũng chưa thể mở lại cửa hàng quần áo. Chị đã phải giặt giũ và cất đồ lên dàn giáo cao gần 1,8m để tránh nước dâng. "Nhiều món hàng bị hư hỏng, tôi vẫn đang chờ thời tiết ổn định mới dám dọn dẹp và bày bán lại", chị Ly nói.

Trên nhiều ngôi nhà trong phố cổ, vết bùn vẫn còn in rõ trên cửa và tường, là dấu tích của đợt ngập vừa qua, cho thấy mức nước từng dâng cao đến đâu.

Hiện tại, toàn bộ khu phố cổ Hội An gần như chìm trong bóng tối, các cửa hàng và quán cà phê đã đóng cửa, ngừng hoạt động phòng tránh bão số 13, chỉ còn lác đác vài ánh đèn nhỏ hắt ra từ nhà dân.