Người phụ nữ bỏ quên gần 40 triệu đồng tại cây ATM

Ngày 3/1, Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa đã trao trả số tiền 39,5 triệu đồng cho chị Lê Thị Hợp (SN 1989, trú tại xã Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Số tiền này do một người dân nhặt được tại cây ATM và mang đến trình báo công an.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 31/12/2025, tại cây ATM của Ngân hàng MBBank trên đường Trần Phú, phường Hạc Thành (Thanh Hóa), anh Trần Văn An (SN 1997, trú tại phố Tân Sơn, phường Đông Quang, Thanh Hóa) trong lúc giao dịch đã phát hiện số tiền 39,5 triệu đồng bị bỏ quên.

Chị Lê Thị Hợp vui mừng nhận lại số tiền bỏ quên ở cây ATM (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Anh An đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Đông Quang để giao nộp, nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm, trả lại cho người đánh rơi.

Qua công tác trích xuất camera an ninh, rà soát các giao dịch trước đó, Công an phường Đông Quang đã nhanh chóng xác định được người đánh rơi tài sản là chị Lê Thị Hợp.

Chị Hợp cho biết vào chiều 31/12, chị đến cây ATM để nạp 40 triệu đồng vào tài khoản. Tuy nhiên, do thao tác chưa chính xác, máy không nhận tiền và chỉ trả lại một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Nghĩ rằng giao dịch không thành công, chị Hợp đã cầm tờ tiền đó ra về mà không hay biết rằng 39,5 triệu đồng còn lại vẫn nằm trong khe máy. Chỉ đến khi được công an liên hệ, chị mới nhận ra sự sơ suất của mình.