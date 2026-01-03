Thủ tướng: Phấn đấu rút ngắn tiến độ 3-6 tháng loạt dự án đang triển khai

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng cho biết trong năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 3 buổi Lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình lớn, trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế xã hội quốc gia.

Tổng số công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố là 564, với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, các dự án do tư nhân tham gia đầu tư khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (74,6%), Nhà nước đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%).

Toàn cảnh cầu Máy Chai - Hải Phòng khánh thành hôm 19/8/2025 (Ảnh: Nguyễn Dương).

Mục tiêu được Thủ tướng quán triệt là thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Mặc khác, theo Thủ tướng, cần chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, không để mắc các khuyết điểm nhỏ tích lũy thành sai phạm lớn, gây hậu quả nghiêm trọng; tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm gây thất thoát, lãng phí tài sản, ngân sách Nhà nước và tư nhân trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Thủ tướng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết", để phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể.

Với các công trình, dự án phải hoàn thiện, hoàn chỉnh hạng mục cuối cùng và các dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, các chủ đầu tư, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng (dự kiến từ 19/1).

Với dự án đang triển khai thực hiện, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng song lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các tiêu chuẩn theo quy định.

Với các dự án khởi công ngày 19/12/2025, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thi công đồng loạt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công xong không triển khai thực hiện; kiên quyết, kiên trì chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

Về phía địa phương, Thủ tướng lưu ý cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án.

Đặc biệt, Thủ tướng quán triệt không để tiêu cực phải chạy chọt, xin cho.

Đi kèm với đó, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, dự toán các công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ, rà soát công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, nhất là với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt…