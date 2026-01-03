U23 Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Saudi Arabia, luyện bài đấu U23 Jordan

Đúng 19h ngày 2/1 (giờ địa phương), U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia, cách khách sạn của đội khoảng một giờ di chuyển.

Trước giờ tập, HLV trưởng Kim Sang Sik đã tập trung toàn đội để căn dặn và phổ biến kế hoạch. Ông nhấn mạnh yêu cầu cao về sự tập trung, đồng thời xác định trọng tâm cho bài tập đầu tiên là củng cố khả năng phòng ngự.

Đình Bắc và các đồng đội tích cực tập luyện ở buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia (Ảnh: VFF).

Trong buổi tập này, tiền vệ Thanh Nhàn tập phục hồi riêng do chấn thương. Ban huấn luyện và người hâm mộ đều hy vọng cầu thủ này sẽ sớm bình phục để có thể cùng đồng đội thi đấu.

Trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cũng đã có những chia sẻ với báo giới về mục tiêu và tình hình của đội. Anh xác định mục tiêu cá nhân trong trận ra quân gặp U23 Jordan là góp sức cùng toàn đội đảm bảo mục tiêu có điểm.

“Thời tiết hiện tại ở Saudi Arabia khá tương tự so với thời điểm chúng tôi sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33. Do đó, tuy trời khá nóng nhưng đội không mấy khó chịu vì đã quen với điều kiện tương tự. Ban tổ chức (BTC) bật điều hòa để giảm nhiệt độ tại một số khu vực nên các cầu thủ phải thích nghi. Dẫu sao, đây không phải vấn đề quá lớn”, trung vệ Hiểu Minh chia sẻ về điều kiện ngoại cảnh của giải đấu.

Các cầu thủ U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Về chuyện ăn uống, trung vệ sinh năm 2003 thừa nhận có sự khác biệt so với Việt Nam, nhưng anh khẳng định: “Là cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cố gắng thích nghi, đảm bảo dinh dưỡng để đáp ứng cường độ tập luyện và thi đấu”.

Khi được hỏi về các đối thủ ở vòng bảng, Hiểu Minh đánh giá: “Các cầu thủ Tây Á có thể hình và thể lực khá tốt. Tuy nhiên, cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng không còn nhỏ bé so với đối thủ. Toàn đội đang có thể lực tốt nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và đang hướng đến giải đấu với tâm thế sẵn sàng nhất”.

Hiểu Minh cũng tiết lộ lời dặn của HLV Kim Sang Sik: “Thầy Kim dặn chúng tôi rằng U23 Việt Nam đã vượt qua những thử thách tại Đông Nam Á nhưng hiện tại, đối thủ đã ở đẳng cấp châu lục. Chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn, tập luyện thật chăm chỉ.

Đội sẽ vào giải với tinh thần thi đấu tốt nhất, cố gắng giành chiến thắng và trọn vẹn 3 điểm ở mỗi trận. Năm 2025, đội đã có 2 chức vô địch Đông Nam Á. Đó là đòn bẩy tinh thần để chúng tôi tự tin hướng tới VCK U23 châu Á 2026”.

VCK U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6/1 tới. U23 Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ ra quân gặp U23 Jordan vào 18h30 cùng ngày.