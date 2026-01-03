Vụ ô tô khách cháy dữ dội trên cao tốc Bắc - Nam: Một hành khách tử vong

Sáng 3/1, Đội 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) xác nhận vụ cháy ô tô xảy ra trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và cho biết nguyên nhân đang tiếp tục được làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h40 ngày 2/1, ô tô khách biển số 38H-049.xx do ông H.Đ.Đ. (SN 1974, trú tại xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc, đến km442+900 thuộc địa phận xã Thần Lĩnh (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy từ gầm phía sau rồi lan nhanh lên toàn bộ thân xe.

Hiện trường ô tô khách cháy trên cao tốc Bắc - Nam (Video: Huỳnh Sang).

Ngọn lửa bùng phát mạnh khiến nhiều hành khách hốt hoảng thoát thân. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, một hành khách đã tử vong bên trong xe.

Nhận tin báo, tổ công tác Đội 4 phối hợp Công an xã Thần Lĩnh và Đội chữa cháy & cứu nạn cứu hộ số 8 (PC07) Công an Nghệ An huy động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng dập lửa. Đến khoảng 1h50 ngày 3/1, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy ô tô khách trên cao tốc Bắc - Nam khiến một người tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong, danh tính nạn nhân đang được xác minh. Theo cảnh sát, xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng.

Đại diện Đội 4 cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu và làm việc với những người liên quan để điều tra.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vụ cháy xảy ra vào thời điểm đêm khuya, lưu lượng phương tiện lớn khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn trong thời gian ngắn.