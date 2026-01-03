Ô tô khách bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam giữa đêm khuya

Khoảng 23h40 ngày 2/1, một vụ cháy xe khách xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn giữa hầm Thần Vũ và nút giao Nghi Phương theo hướng Hà Tĩnh đi Nghệ An.

Chiếc xe khách đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện, kèm theo cột khói đen bốc cao, có thể nhìn thấy từ xa.

Hiện trường ô tô khách bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều tài xế lưu thông phía sau đã kịp thời giảm tốc độ, dừng xe và hỗ trợ cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội 4 (Cục Cảnh sát giao thông) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Vụ cháy đã khiến giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn.

Cơ quan chức năng chưa thông tin cụ thể về số lượng hành khách trên xe cũng như nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra.