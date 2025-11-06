Lũ chảy cuồn cuộn trên đường phố Đà Nẵng do mưa lớn từ bão Kalmaegi

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), tối 6/11, tại thành phố Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường ở khu công nghiệp Hòa Khánh bị ngập.

Tuyến đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu, lúc 22h, mưa lớn khiến nước từ trên núi bắt đầu đổ xuống, gây ngập cao nhất gần 0,5m.

Nước lũ cuồn cuộn chảy xuống đường Âu Cơ, thành phố Đà Nẵng vào tối 6/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Có nhiều vị trí nước đục ngầu từ các con hẻm tuôn ra tạo thành dòng chảy cuồn cuộn như sông khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn và đã có nhiều xe chết máy.

Anh Nguyễn Văn Minh (trú tại phường Liên Chiểu) cho biết, khi đi làm về gặp trời mưa lớn anh đã cố băng qua dòng nước để về nhà, nhưng không ngờ lại ngập sâu, khiến xe chết máy. Anh đã phải dắt bộ để tìm người hỗ trợ.

Phương tiện chết máy phải bắt bộ qua dòng nước đục ngầu (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ tối 6/11 đến ngày 7/11, thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa tại vùng đồng bằng, trung du phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm; vùng núi phía Nam phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm; vùng núi phía Bắc phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Nhiều người chọn di chuyển lên vỉa hè để tránh các vị trí ngập (Ảnh: Hoài Sơn).

Từ đêm 7/11, tại thành phố Đà Nẵng mưa lớn giảm dần. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Cơ quan dự báo thời tiết này khuyến cáo người dân cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị.