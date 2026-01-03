Chàng trai không tay mở cánh cửa cuộc đời bằng clip triệu view

Sau clip đăng tải trên tài khoản TikTok, Đặng Trọng Định (SN 2003, trú xóm Nam Thôn 1, xã Vân Tụ, Nghệ An) như tự mở lại cánh cửa cuộc đời tưởng như đóng kín của mình.

Trong clip là Định, nhưng ở hai thời điểm khác nhau, từ một chàng trai khỏe mạnh với bao ước mơ, dự định về cuộc sống tươi đẹp đến một người tàn phế. Cũng chính từ clip này đã giúp anh có thêm động lực và dũng khí để sống - chứ - không - phải - đang - tồn - tại.

Năm 4 tuổi, Định thành trẻ mồ côi sau biến cố xảy ra với bố mẹ. Cậu sống trong sự bao bọc của ông và các dì. Ông ngày càng già yếu, cậu bé được gửi vào ngôi chùa gần nhà. Đang học dở lớp 10, Định quyết định nghỉ, xin ra khỏi chùa, bắt đầu cuộc sống tha hương.

Định rong ruổi từ Bắc vào Nam, kiếm sống bằng đủ nghề từ phục vụ bàn, phụ bếp, công nhân, thợ lắp wifi... Giữa năm 2024, biến cố lại xảy ra với chàng trai.

Hôm đó, Định trèo mái nhà hạ trụ sắt lắp cục thu phát, bất ngờ bị điện giật. Hai cánh tay của Định tê dại, cơn đau buốt đến tận óc khiến anh bất tỉnh.

Hai ngày sau, Định tỉnh lại trong bệnh viện, đôi tay không thể đưa lên, mất cảm giác. Định xin chuyển ra bệnh viện tuyến Trung ương nhưng hi vọng tắt dần khi bác sĩ thông báo đôi tay không thể cứu được nữa...

Định chấp nhận sự thực đau đớn đó, nhưng khi nhìn đôi tay lành lặn giờ chỉ còn lại đoạn cẳng tay chằng chịt vết sẹo, anh như gục ngã.

Định hoang mang, không biết phải sống tiếp như thế nào. Bố mẹ không còn, anh chị em ruột thịt không có, Định không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của các dì bởi cuộc sống của những người nông dân chân lấm tay bùn như họ vốn cũng chẳng dư dả gì. Đã có lúc, trong đầu Định nảy sinh ý định dại dột, nhưng rồi, anh kịp xóa bỏ nó đi.

“Cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ biết nhìn lên mà có khi chúng ta phải nhìn xuống. Nhiều người còn khổ hơn, bi đát hơn mình nhưng họ vẫn sống, lạc quan để vượt qua. Có những nguời sau tai nạn phải nằm một chỗ, còn tôi vẫn có thể đi lại. Tôi nhận ra rằng, được sống đã là một điều may mắn”, Định tâm sự.

Từ một người buông xuôi, bi quan với cuộc sống, Định dần bình tâm học cách chấp nhận sự thật mình không còn lành lặn. Anh tập làm quen cuộc sống mới, bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Chàng trai không tay mở cánh cửa tái sinh cuộc đời bằng clip triệu view (Video: Hoàng Lam).

Với Định, việc đơn giản như mặc quần áo cũng trở nên khó khăn nhưng anh vẫn kiên trì tập luyện. Không còn bàn tay, Định tập làm mọi thứ bằng cùi tay.

Mỗi khi nấu ăn, muốn cắt rau, thái thịt, Định phải dùng con dao tự chế, gắn thêm ống rỗng ở chuôi để bỏ mỏm tay còn lại vào. Những ngày đầu luyện tập với con dao đặc biệt ấy, anh vã mồ hôi, cánh tay mỏi nhừ, mỏm cụt xước xát, sưng tấy.

Nhờ khổ luyện, cuối cùng, Định có thể tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản nhất. Dần dần, Định thích ứng với cuộc sống mới của một người không trọn vẹn về hình hài...

Như nhiều người, Định cũng chơi Facebook, TikTok, nhưng chưa từng nghĩ bản thân sẽ “làm gì đó” trên các nền tảng mạng xã hội. Cho đến một ngày cuối năm 2024, anh quyết định đăng tải clip với hai bức ảnh của mình ở hai thời điểm khác nhau, từ một thanh niên lành lặn, lạc quan đến một người tàn phế, khuôn mặt đầy suy tư.

“Tôi đăng lên chỉ để đánh dấu một năm quá nhiều biến cố và mất mát của bản thân vậy thôi nhưng không ngờ clip lại lên xu hướng với 2,1 triệu lượt xem. Nhiều người vào bình luận, nghi ngờ có, miệt thị có, nhưng nhiều hơn hết vẫn là những lời động viên, chia sẻ.

Có những người không quen biết nhưng đã dành cho tôi tình cảm quý báu, chân thành, giúp tôi thêm động lực để “reset” bản thân, khép lại năm cũ nhiều biến cố, bước sang năm mới bằng quyết định xây dựng kênh TikTok. Tôi muốn tạo ra được giá trị nào đó với cuộc đời và truyền năng lượng tích cực đến những người không may mắn như mình”, Định tâm sự.

Trước đây Định cũng có thời gian làm việc trong lĩnh vực ảnh, phụ bếp nên cậu quyết định xây dựng kênh TikTok về ẩm thực dân dã. Cùng sự giúp đỡ của nhiều người, Định mua máy ảnh, máy tính phục vụ quay, dựng phim.

Phải mất thêm thời gian khá dài anh mới có thể sử dụng thành thạo hai mỏm tay để điều khiển con chuột thực hiện các công đoạn dựng phim và hậu kỳ.

Chàng trai kỳ công thiết kế gian bếp đậm chất làng quê trong khoảnh vườn mượn của dì, nhờ dượng và các em họ hỗ trợ, đặt thêm chiếc bếp củi, tủ mộc... để bắt đầu quay Vlog (nhật ký bằng video).

Và phải mất hơn 2 tháng, Vlog đầu tiên của chàng trai “không tay nhưng nấu gì cũng hay” chế biến món đặc sản lươn xứ Nghệ mới có thể "trình làng".

Chỉ trong thời gian ngắn, Vlog vượt kỳ vọng của Định khi đạt 3,3 triệu lượt xem, hơn 11.500 bình luận, trở thành động lực để chàng trai tiếp tục kế hoạch của mình.

Nếu như người khác chỉ mất một tuần để sản xuất Vlog, Định dành 1-2 tháng. Ngoài hạn chế về thao tác, anh phải tự thực hiện mọi công đoạn sản xuất, quan trọng hơn như Định thừa nhận chính là sự kỹ tính và yêu cầu cao trong từng sản phẩm của mình.

Vlog của Định dù không đăng tải liên tục nhưng được người xem đón nhận bởi sự mộc mạc trong từng câu nói, giọng đọc truyền cảm, hình ảnh trau chuốt, đặc biệt những món ăn dân dã gây thương nhớ về một thời đã qua như khoai xéo, mùng muối, lươn xào gốc chuối...

Dần dần, Định học thêm cách chế biến những món ăn khác, từ bình dân đến cao cấp, từ chế biến đơn giản đến phức tạp, cầu kỳ. Phần lớn các công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, bày biện ra bàn đều do Định thực hiện, anh chỉ nhờ hỗ trợ của người thân trong một số trường hợp thật cần thiết.

Làm Vlog ẩm thực với Định không chỉ giới thiệu về những món ăn mà còn là cách anh chia sẻ về cuộc sống của chính mình, về những điều tích cực, tử tế trong cuộc sống. Nhưng cuộc sống không bình lặng như Định nghĩ, bởi dưới mỗi video vẫn có nhiều bình luận ác ý. Anh không đôi co mà đón nhận nó như thử thách mình phải vượt qua.

Không phải Vlog nào của Định cũng đạt được lượt xem cao. Điều này buộc anh phải nhìn vào thực tế rằng việc xây kênh không thể dừng lại ở những món ăn dân dã mà sẽ có lúc bị “cạn đề tài”.

“Tôi có kế hoạch mở rộng nội dung, hướng tới sự đa dạng về các khía cạnh khác của cuộc sống để tiếp cận nhiều đối tượng người xem hơn. Con đường nào cũng khó khăn, càng khó khăn hơn đối với những người khiếm khuyết cơ thể nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi muốn truyền thông điệp ấy tới mọi người”, Định chia sẻ.

Nội dung: Hoàng Lam

Thiết kế: Vũ Hưng

03/01/2026 - 10:26