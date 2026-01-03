Bắt khẩn cấp kẻ đánh cô gái tại quán cà phê ở TPHCM

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp Bùi Thanh Bình (SN 1989, ngụ phường Long Phước) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xác định Bình là người dùng ly nước tấn công cô gái tại quán cà phê ở phường Long Trường.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 14h ngày 1/1, Bình đi cùng bạn đến quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường để uống nước.

Tại đây, Bình xảy ra mâu thuẫn với chị Đ.T.N.K.C (SN 2009, ngụ phường Long Trường). Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Bình cầm ly đập vào đầu gây thương tích cho chị C..

Bùi Thanh Bình tại trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Long Trường đã nhanh chóng xác minh, đưa Bình về trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an, Bùi Thanh Bình thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, hai nhóm đến quán cà phê uống nước, một người đàn ông có hành vi khiếm nhã khiến chị C. khó chịu. Dù chị C. đã đổi chỗ ngồi, người này vẫn tiếp tục lặp lại hành động trên.

Bức xúc trước sự việc, chị C. đến hỏi lý do thì hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Người đàn ông lớn tiếng chửi bới rồi dùng ly thủy tinh đánh vào đầu, khiến chị C. bị thương phải nhập viện khâu 4 mũi.