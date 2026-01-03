Vụ “xé rào” trên cao tốc Đà Nẵng để múc đất: Cả hai lần trùng hợp?

Ngày 3/1, lực lượng chức năng phường Liên Chiểu (Đà Nẵng) tiếp tục vào cuộc xử lý thông tin phản ánh của báo Dân trí về tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực giáp tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, nơi hiện trường bị tàn phá với những hố đất sâu khoảng 10m.

Theo ghi nhận, sườn đồi keo bị "xẻ thịt" sâu hoắm, nham nhở, để lại vết bánh xe ben và xe múc chằng chịt. Nhiều gốc keo bị bật gốc nằm ngổn ngang. Đáng lo ngại, điểm múc đất chỉ cách đường ĐT601 vài mét, trong khi phía trên là tuyến cao tốc đang được thi công mở rộng.

Hiện trường bị tàn phá nặng nề sau khi nhóm khai thác đất rời đi (Ảnh: Hoài Sơn).

Việc khai thác đất trái phép này lặp lại chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, với hình thức tương tự, tại cùng km63 tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Trước đó, vào ngày 4/12/2025, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã báo cáo địa phương về việc đào đất phía bên phải mố cầu M2, cũng thuộc phường Liên Chiểu.

Sự việc này dấy lên lo ngại về việc các đối tượng lợi dụng hạ tầng, đường công vụ phục vụ thi công cao tốc để tổ chức khai thác đất trái phép, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã đề nghị UBND phường Liên Chiểu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.

Xe ben chạy vào khu vực đổ đất tại phường Liên Chiểu (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, cho biết đối với khu vực khai thác bên phải mố cầu M2, địa phương đã cử lực lượng kiểm tra nhưng không còn hoạt động khai thác.

Đối với vụ việc hiện tại, chính quyền địa phương đã giao công an xác minh đối tượng vi phạm để xử lý kịp thời. UBND phường cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra thường xuyên và đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Ông Trần Công Nguyên nhận định, vị trí khai thác nằm ở khu vực cao, địa hình dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao nếu xảy ra mưa lớn. Vị trí múc đất chỉ cách mặt đường ĐT601 khoảng 1-3m, nếu sạt lở sẽ đe dọa trực tiếp an toàn người và phương tiện qua lại.

"Nếu như không phát hiện, trời mưa tích một lượng nước lớn tại đây, khi vỡ thì hậu quả sẽ rất khó lường", ông Nguyên nhấn mạnh.

Sau khi xác minh rõ đối tượng vi phạm, địa phương sẽ yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu, xử lý nghiêm theo quy định.

Phương tiện dán nhãn “xe vận chuyển đất tầng mặt dự án tuyến thoát nước chính Hòa Liên” cũng xuất hiện tại vị trí đổ đất ngày 30/12/2025 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên, cũng cho rằng việc đào đất tại khu vực lân cận cao tốc tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt trượt chân đồi, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình cao tốc đang trong quá trình vừa khai thác, vừa thi công mở rộng.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, phóng viên đã ghi nhận hàng chục xe ben liên tục ra vào khu đồi keo tại taluy âm km63, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, vận chuyển đất.

Khu vực bị khai thác là đồi keo nằm giữa tuyến cao tốc và đường ĐT601. Xe múc liên tục đào xới đồi keo, mở lối đi từ phạm vi mặt đường cao tốc cũ, phá rào chắn, xâm nhập khu vực đang thi công mở rộng để tiếp cận điểm khai thác đất.

Mỗi lượt xe ra vào đều cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu khẳng định khu vực bị phản ánh không được phép khai thác đất.