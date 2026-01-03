Tài xế, chủ xe khách bị phạt hơn 100 triệu đồng vì nhiều vi phạm

Ngày 3/1, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính hơn 100 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe khách vi phạm nghiêm trọng các quy định khi lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Các lỗi vi phạm được xác định gồm: điều khiển ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý (hầm xe) không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe theo quy định, trong khi trên xe đang chở 29 hành khách.

Lực lượng CSGT niêm phong xe khách vi phạm để tạm giữ (Ảnh: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6).

CSGT đã lập biên bản đối với tài xế xe khách về hành vi điều khiển ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý không đúng thông số kỹ thuật, với mức phạt 1,5 triệu đồng; đồng thời phạt 19 triệu đồng đối với hành vi không có giấy phép lái xe.

Đối với chủ xe, lực lượng chức năng xử phạt 22 triệu đồng về hành vi đưa xe khách có khoang chở hành lý không đúng thông số kỹ thuật, kèm hình thức tước giấy chứng nhận kiểm định trong 2 tháng; phạt thêm 58 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 10 ngày do giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 100,5 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 10 ngày, tước kiểm định trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, vào chiều 2/1, trong quá trình thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 18H-039.xx đang lưu thông trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng như trên.